В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 30 участков дорог

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УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. м дорог. Работы будут проходить ...

В Екатеринбурге за год отремонтировали почти 500 тыс. кв. метров дорожного полотна

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. В Екатеринбурге за год отремонтировали 31 участок автодорог общей площадью 482 тыс. кв. ...

В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 19 участков автодорог протяженностью 18,8 км

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Власти Екатеринбурга в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные ...

В Екатеринбурге отремонтировали 15 дорожных участков по нацпроекту БКД

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные ...

В Свердловской области в 2020 году отремонтируют 85 км региональных дорог

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области представило перечень ...