УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:21

В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 30 участков дорог

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. В Екатеринбурге в текущем году планируется отремонтировать 410 тыс. кв. м дорог, сообщает департамент информационной политики города.

Предполагается обновить 30 участков протяженностью 26 км. Из них в рамках региональной составляющей нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — «Региональная и местная дорожная сеть» — будут отремонтированы 12 участков протяженностью 10 км, общей площадью около 205 тыс. кв. м. Все необходимые контракты с подрядчиками уже заключены.

С полным перечнем участков, которые планируется обновить в рамках нового нацпроекта, можно ознакомиться на сайте администрации Екатеринбурга.

На данных участках улично-дорожной сети будет уложен новый асфальт, заменены бордюры, нанесена разметка и выполнено понижение тротуаров для создания безбарьерной среды.

Отметим, что национальный проект «Инфраструктура для жизни» пришел на смену завершившемуся в прошлом году нацпроекту «Безопасные качественные дороги», благодаря которому за шесть лет в Екатеринбурге были отремонтированы 112 участков автомобильных дорог общей площадью более 2 млн 139 тыс. кв. м.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.01.2025 В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. метров дорог

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. м дорог. Работы будут проходить ...

15.11.2024 В Екатеринбурге за год отремонтировали почти 500 тыс. кв. метров дорожного полотна

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. В Екатеринбурге за год отремонтировали 31 участок автодорог общей площадью 482 тыс. кв. ...

12.05.2023 В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 19 участков автодорог протяженностью 18,8 км

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Власти Екатеринбурга в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные ...

10.11.2022 В Екатеринбурге отремонтировали 15 дорожных участков по нацпроекту БКД

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные ...

02.10.2019 В Свердловской области в 2020 году отремонтируют 85 км региональных дорог

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области представило перечень ...

Популярные новости
20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов19.02.2025Поколение Z: С вещами на вход17.02.2025Оксана Сидлецкая о перспективах рынка труда в 2025 году
Архив новостей
Март 2025 (266)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18