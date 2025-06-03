В Свердловской области отремонтируют четыре моста

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УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области в нынешнем сезоне приведут в порядок около 442 км дорог. Из них ...

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В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 27 мостов и путепроводов

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 27 мостов и путепроводов. Работы ...