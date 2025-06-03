В Свердловской области отремонтируют четыре моста

В Свердловской области продолжаются дорожные работы, призванные укрепить дорожный каркас региона и обеспечить доступность транспорта для жителей деревень и сел, связав их с основной сетью дорог. Так, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» дорожные рабочие проводят ремонт четырех мостов, увеличивая их пропускную способность и грузоподъемность, сообщает
департамент информполитики Среднего Урала.
Первый мост расположен на реке Тегень, на 38-м километре автодороги Туринская Слобода — Решетникова — Сагай на территории Слободо-Туринского муниципального района. Готовность данного мостового перехода уже достигла более 60%.
Рабочие демонтировали старый мост, установили новые опоры и балки пролетных строений. В данный момент идет омоноличивание балок и устраиваются деформационные швы. Затем будет уложена проезжая часть, установлены стальные барьеры и перила. До конца сезона строительных работ на подъездах к мосту и на нем самом будут установлены дорожные знаки и обустроены тротуары. По результатам работ инженерное сооружение сможет выдерживать нагрузку до 14 т. против прежних 10 т.
Следующий объект — мост через реку Поломка на 20-м километре автодороги Таборы — Добрино в Таборинском районе. Здесь также выполнен значительный объем работ: старый мост демонтирован, а рабочие приступили к забивке свай, предварительно обустроив временный объезд.
На 29-м километре той же автодороги проходит ремонт еще одного моста — через реку Ржавец. На данном участке работ также началось возведение нового сооружения. Кроме того, был обустроен дополнительный объезд для тяжелой техники по мосту через реку Емельяшевка.
Четвертый мост находится на реке Татарка на 7-м километре подъезда к селу Городище от автодороги «Байкалово — Туринская Слобода — Туринск». Как отметил заместитель начальника Управления автодорог Свердловской области Александр Окунский, на данном объекте работы смогли начаться только в конце июня из-за подтопления территории в результате паводка. По его словам, работы ведутся в ускоренном режиме и, несмотря на задержку, позволят сдать мост в эксплуатацию уже в этом году.
Благодаря ремонту жители малых населенных пунктов будут обеспечены надежной связью с крупными транспортными артериями.
Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях рассказал о задачах, которые стоят перед дорожниками в текущем году. В порядок будут приведены 442 километра региональных и муниципальных дорог, в том числе благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«Работы по нацпроекту идут на 86 участках протяженностью 172,4 километра, в том числе ремонтируем 28 мостов и путепроводов. Большая часть работ проходит ночью, чтобы не создавать помех движению днем. По поручению президента России до 2030 года мы должны привести в нормативное состояние не менее 85% опорной сети — ключевых и самых востребованных дорог», — сообщил Денис Паслер.
Следует отметить, что для достижения этой цели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать почти 800 км региональных дорог и построить более 100 км тротуаров и линий освещения.
При выборе участков свердловские власти учитывают мнение местных жителей. Так, по поручению Дениса Паслера в этом году начался капитальный ремонт проблемного участка автодороги Кушва — Нижняя Тура, о котором его просили в ходе личного приема жители Нижнетуринского района и прилегающих деревень.
«Любовь Евгеньевна Куминова, жительница деревни Большая Именная, сообщила мне о проблемах с дорогой, которая ведет к Нижней Туре. Каждый день по ней до школ и своих рабочих мест добираются жители Большой Именной, но некоторые участки находятся в неудовлетворительном состоянии. Поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства до середины октября этого года отремонтировать дорогу», — отмечал Денис Паслер.
Также в целях повышения безопасности дорожного движения и снижения числа ДТП в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в нынешнем году на дорогах области будет установлено свыше 1,5 тыс. знаков и около 50 км барьерных ограждений.
Кроме того, запланирована установка 4 км пешеходных ограждений и строительство более 11 км новых тротуаров. Для приведения дорог к современным нормативам на ремонтируемых участках будет нанесена новая разметка, общая площадь которой составит более 70 тыс. кв. м. Также на дорогах регионального значения появится 20 современных пешеходных переходов.
Помимо этого, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» к 2026 году планируется завершить реконструкцию и капитальный ремонт автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень, которую планируется расширить до четырех полос. На данный момент ведутся работы по реконструкции со строительством обходов на участке с 35-го по 104-й километр, и строительно-монтажные работы в рамках капремонта на участках с 104-го по 123-й километр, с 168-го по 180-й километр и с 261-го по 289-й километр.
Отметим также, что после зимы было восстановлено более 500 участков дорог региона общей площадью 385,4 тыс. кв. м. В работах было задействовано 69 дорожных бригад.
На финансирование ремонта региональной дорожной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с целью приведения дорог Среднего Урала в нормативное состояние в нынешнем году было выделено почти 14 млрд руб.
Дорожные работы в нынешнем году начались в феврале, стартовав на автодорогах на участках Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск и Верхняя Синячиха — Ирбит, а также на переходящих объектах. За прошедший год было отремонтировано более 119 км региональных и местных дорог, а также 11 больших и малых мостов.Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области