На форуме «Города России» в Екатеринбурге пройдет более 80 мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. В Екатеринбурге 10 и 11 декабря в конгресс‑центре МВЦ «Екатеринбург‑ЭКСПО» пройдет X Общероссийский форум стратегического развития «Города России». Временно исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов провел заседание рабочей группы по подготовке к мероприятию.

Девиз форума — «Десятилетие смыслов», сообщает департамент информационной политики администрации города. В рамках деловой программы состоится более 80 мероприятий, посвященных ключевым вопросам городского развития, сообщил директор департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин.

Основные направления дискуссий:

• развитие агломераций, опорных населенных пунктов и малых городов;

• реализация национальных приоритетов на местах;

• совершенствование бюджетной политики и привлечение инвестиций;

• организация контрольно‑надзорной деятельности;

• внедрение технологий «умного города»;

• развитие креативной экономики, туризма и человеческого потенциала.

Также предусмотрен образовательный модуль для городских управленцев.

«На сегодняшний день на форум зарегистрировано более тысячи человек. Из них свыше 300 — представители муниципальных органов власти из других регионов, более 80 глав российских муниципальных образований из 36 субъектов России. Среди глав крупных городов свое участие подтвердили руководители Челябинска, Перми, Тюмени, Томска, Рязани, Чебоксар, Белгорода, Кургана и Вологды», — сообщил А. Прядеин.

Программу откроет главная пленарная сессия «Города России — десятилетие смыслов: новая архитектура развития». В мероприятии планируют принять участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Святослав Сорокин.

Свое участие подтвердили делегации Министерства экономического развития РФ, Минстроя РФ, Государственной думы, Федерального собрания, а также федеральные эксперты из АНО «Россия — страна возможностей», мастерской управления «Сенеж», Центра стратегических разработок, Союза российских городов, Союза финансистов России, ESG‑альянса, Института экономики города, МГУ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, Русского географического общества, Академии городских технологий «СРЕДА».

В рамках форума впервые пройдет торжественная церемония награждения победителей X Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» с участием представителей администрации президента РФ, Минэкономразвития и Минстроя РФ. На площадке состоится II выставка «Города России: технологии для городов». Ее цель — продемонстрировать инвестиционный потенциал городов и современные технологии, применяемые в сфере городского развития.Полную программу форума и форму регистрации можно найти на сайте «Городов России», сообщили в департаменте.