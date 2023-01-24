Рустам Галямов: Мы блокировали точечную застройку 15-20 территорий

На вопросы журналистов ответил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов



— Рустам Ахмедович, в какой стадии разработки сейчас находится генплан Екатеринбурга? Как вы оцениваете итоги общественных слушаний по его проекту?



— Работа по генплану-2045 началась еще в июне 2021 года. На сегодняшний день закончена стадия общественных обсуждений. В прошлую пятницу мы опубликовали результаты рассмотрения всех заявок, которые были поданы во время общественных обсуждений. Таких предложений было порядка 1,5 тыс. Это чуть меньше, чем было при обсуждении предыдущего генплана. Тогда таких заявок было около 2 тыс. Отмечу, что согласие с проектом выразили 745 участников, то есть практически половина.



Обсуждение прошло в штатном, рабочем режиме. Особый интерес у жителей вызвали несколько территорий, по которым уже приняты консолидированные решения. Это дорога в Калиновском лесопарке, от которой мы отказались. Общественно-деловая зона у озера Шувакиш, Серовский съезд в частном секторе, где мы также поддержали инициативу жителей и откорректировали границы предполагаемой дороги, а также утвердили статус малоэтажной жилой застройки.



На сегодняшний день стадия общественных обсуждений завершена, а генеральный план направлен на дальнейшее согласование в исполнительные органы власти. Надеюсь, уже летом мы его утвердим.



— Очень много вопросов поступает о строительстве социально-культурных объектов в Екатеринбурге. В прошлом году «Атомстройкомплекс» приступил к строительству школы по механизму частно-государственного партнерства. Будет ли продолжение программы, и какие рассматриваются объекты для такой формы сотрудничества?



— Первым объектом в рамках программы государственно-частного партнерства стала школа № 41, строительство ее завершится уже в декабре 2023 года. В марте будет заключено еще одно соглашение по школе на Советской на 1 тыс. 500 мест. Отмечу, что программа показала положительные результаты при строительстве социальных объектов. Взвешенное формирование и совершенствование механизмов ГЧП, на мой взгляд, ускорят развитие инфраструктуры Екатеринбурга, а это основная цель нашей работы.



Что касается общих итогов строительства общеобразовательных учреждений, то в 2022 году было введено три школы: в 10 квартале района Академический на 1 тыс. 100 мест, в Мичуринском построен образовательный центр на 825 мест и садик на 200 мест, также возведен корпус лицея № 120 на 600 мест.



В этом году, помимо 41-й школы, мы построим школу № 40, которую завершим к августу текущего года. Планируем начать строительство в марте-апреле школы на 1 тыс. 500 мест на Рощинской. При оптимистичном прогнозе строительство завершим в 2025 году, однако приложим все усилия, чтобы открыть школу раньше. Также в активной стадии строительства — школа в 17 квартале Академического. И есть уверенная перспектива в 2024-2025 годах начать строительство школы № 183 на 1 тыс. мест и детского сада на 200 мест. Есть планы по строительству школы на проспекте Космонавтов «Арт-Этюд», которую мы заявляем сейчас во все программы по финансированию. Также в Солнечном строится губернаторский лицей, который будет сдан уже в декабре этого года.





— Продолжится ли развитие трамвайного транспорта после запуска ветки в Академический? Каковы дальнейшие планы, и сколько на это нужно средств?



— Одним из следующих этапов развития трамвайного движения станет продление ветки в сторону Широкой Речки, градостроительная документация линейного объекта сейчас проходит стадию общественных обсуждений. На сегодняшний день мы строим трамвайную линию от кольца Волгоградской до Серафимы Дерябиной, в планах — продолжение этой ветки по Вавилова с выездом на Сахарова и продлением в сторону Амундсена, рассчитываем полностью охватить Академический. Кроме того, рассматриваем продолжение ветки от Волгоградской до улицы Татищева. Для реализации наших амбициозных планов мы активно включаемся в процесс заключения концессионных соглашений.



— Когда будет построен проезд от Амундсена до ЕКАДа и от Чкалова до Объездной дороги?



— Продолжение улицы Амундсена до ЕКАДа включено в заявку на финансирование до 2027 года. Этот проект мы будем реализовывать совместно с министерством транспорта Свердловской области, министерством строительства Свердловской области и РФ.



В целом проект разбит на несколько этапов. Строительство улицы будет выполняться в рамках муниципальных контрактов, строительство транспортной развязки в полосе отвода ЕКАДа планируется выполнять силами министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. На сегодняшний день улица Амундсена реализована до улицы Академика Парина и уже заключен контракт на продление улицы Амундсена в сторону ЕКАДа, до пересечения с улицей Ландау. Сейчас ведется разработка рабочей документации и подготовительные работы, весной-летом мы приступим к активной фазе работ.



Надеемся, что планы будут соответствовать заявленным срокам. Мы, в свою очередь, приложим к этому максимум своих возможностей.



На участке от Чкалова до Объездной дороги есть некоторые сложности: необходимо решить вопрос по выводу земельного участка, по которому проходит дорога, из зоны особо охраняемой природной территории. Кроме того, строительство улицы Амундсена и развязок на пересечении Онуфриева (объездная) с улицами Серафимы Дерябиной, Амундсена сегодня является приоритетным. Однако проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по строительству улицы Чкалова, от улицы Вонсовского до Объездной дороги, со строительством транспортной развязки.



— Мы не можем обойти тему 300-летия Екатеринбурга. Что к этому юбилею будет построено, закончено?



— Несомненно, программы, реализуемые к знаменательным датам, — это определенный стимул к развитию, но, учитывая специфику моей деятельности, я не хочу какие-то объекты привязывать к 300-летию города. Мы должны строить школы, больницы и дома без привязок к памятным датам. Это ежедневная кропотливая работа, к которой нужно подходить ответственно, какой бы ни был день в календаре.



Юбилей города, безусловно, является историческим моментом, и, на мой взгляд, самое важное, что нам предстоит сделать, — это заложить фундамент для перспективного строительства нашего города в последующие годы.



Если все же говорить о некоторых знаковых объектах, то это и строительство развязки в районе «Калины», и строительство трамвая в Академический район, микрорайон Солнечный. Также совсем скоро мы увидим стелу «Город трудовой доблести» в районе ККТ «Космос». Этот комплекс будет являться символом уважения жителей нашего города к подвигу наших сограждан, воевавших и трудящихся во время Великой Отечественной войны.



— По улице Татищева. Вы сказали, что начинается разработка проектной документации, но речь идет о достаточно большом количестве жилых домов. Какая ситуация там сейчас?



— Впереди еще большая целенаправленная и трудоемкая работа. Дом по Заводской, 30 достаточно большой, в нем семь подъездов. Сейчас постановление об изъятии земельных участков подписано, проходит процесс оценки этих помещений, и этот этап планируется завершить к июню. Затем начнется реализация следующего шага — выкуп жилых помещений у граждан. Этот процесс не быстрый, но работа продолжается.



— В прошлом году в Екатеринбурге стартовал проект КРТ. Этот год начался с определения новых территорий. Насколько удачно в Екатеринбурге выполняется программа, и есть ли положительные или отрицательные отзывы по первым проектам?



— У нас в прошлом году было определено пять КРТ-площадок. Три — это территории жилой застройки, две — нежилой. По трем площадкам еще в августе были заключены договоры. Сегодня на одной из площадок выкуплено 96% жилых помещений за довольно короткий срок. Выкуп идет успешно, люди эту программу поддерживают и действительно хотят съехать из старого, ветхого жилья. Программа показала свою эффективность, мы эту работу продолжаем. Отрицательных отзывов нет, скорее, наоборот, все больше положительных.



— Какая реакция на эту программу со стороны застройщиков?



— Интерес есть. Периодически они задают вопросы, когда будут выставлены новые площадки. Например, на двух площадках, о которых мы уже объявили, будут проходить общие собрания с жителями. В перспективе еще не менее трех площадок в этом году точно будут переданы под КРТ.



— Как изменились темпы строительства в 2022 году? Какая тенденция намечается в этом году?



— Темпы заданы хорошие. В 2022 году мы ввели 1 млн 592 тыс. — это новый рекорд. Это один кв. метр на жителя, такого не было никогда в Екатеринбурге. Задачи в 2023 году — сдать не меньше этой цифры. За январь уже было введено 130 тыс. кв. м. жилья.



За прошлый год было выдано разрешений на строительство на 3,5 млн кв. м. Сегодня, по статистике Минстроя РФ, Екатеринбург четвертый в России по объему строящегося жилья. Все девелоперы выражают уверенность, что все начатые объекты точно будут достроены, и уже строят планы на 2024 год.



— Екатеринбург является одним из самых востребованных среди застройщиков городов, и к нам очень часто приходят иногородние застройщики. Ожидать ли новых компаний, и с кем ведутся переговоры?



— Прямых договоренностей у администрации нет, но мы видим, что интерес проявляется. Многие федеральные компании уже присутствуют и еще планируют. Это здоровая конкуренция, и чем больше будет федеральных игроков, тем выше качество и уровень продукта будет в итоге у потребителя. Мы не способствуем этому, но и не препятствуем.



— Компания «Радиус Девелопмент» еще осенью прошлого года презентовала план строительства 30-этажной гостиницы в квартале улиц Малышева — 8 Марта — Вайнера — Радищева. Строительство планируется начать в 2025 году. Будет ли реализован этот проект?



— Сложно сказать однозначно. Рядом расположены два здания, которые признаны памятниками архитектуры, что наложит на проект существенные ограничения. Документов на получение разрешения на строительства не было.



— В центре многих кварталов Екатеринбурга сегодня расположены гаражи. Реализуется ли план по выявлению их собственников, выкупу территории?



— МБУ «Геотрест» составило схему размещения гаражей в Екатеринбурге, она утверждена. Цель — выявить местонахождение этих гаражей и понять, где они могут находиться, а где нет. На территории города больше 10 тыс. гаражей, из которых только 3 тыс. находятся в тех местах, где их размещение возможно. По остальным 7 тыс. начнется работа по выносу и демонтажу. И начнем с центра города.



— Есть несколько спорных территорий, где планируется строительство. Речь идет о так называемой республике Лодыгина, где было снесено недавно здание и планируется построить жилой комплекс. Вопрос об Эльмаше, где на Краснофлотцев во дворе жилого дома находится медицинский центр. Как быть с этими объектами, урегулируется ли эта застройка в ручном режиме?



— По «республике Лодыгина» были выданы все разрешения, документация утверждена. Решения суда таковы, что постановления были приняты правильно. К сожалению, тут мы мало что можем сделать.



История с Краснофлотцев, где планируется медцентр, длится уже давно, и мы здесь однозначно на стороне жителей. Будем поддерживать их в суде.



В целом же хочу сказать, что только за последние полгода мы блокировали точечную застройку порядка 15-20 таких территорий. Прежде всего, это касается земель, на которых расположены бывшие здания АТС, которые находились внутри жилой застройки и имели по ПЗЗ категорию Ж-5, то есть были пригодны для жилой застройки. Площадь земельного участка, как правило, была больше, чем 3 тыс. кв. м. Таких территорий в городе много, и мы постоянно их переводим в земли спецзоны, где не может быть построен жилой дом. Мы делаем все возможное для того, чтобы в дальнейшем таких спорных ситуаций не было.



Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга