Руслан Габдрахманов: Город будет строиться по всем направлениям

На вопросы журналистов ответил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.



— Руслан Гайнельзянович, на какой стадии находится разработка Генерального плана Екатеринбурга?



— Мы намерены утвердить план до 2045 года летом 2023-го. Он станет градостроительным подарком к 300-летию города.



Концепция территориального развития уральской столицы, лежащая в основе Генплана, создавалась заранее с учетом населенных пунктов, входящих в Екатеринбургскую агломерацию. Ее разработкой занималось более 100 экспертов.



По новому Генеральному плану состоялись общественные обсуждения, этап согласований, по итогам которых мы получили ряд предложений. Их доработают в рамках согласительной комиссии. После этого пакет документов передадут на утверждение в Министерство строительства Свердловской области. В конце 2022 года полномочия по утверждению Генплана были переданы в Минстрой, поскольку Екатеринбург уже центр агломерации. Министерство присоединится к этой работе, чтобы изучить, как связаны планы Свердловской области и Екатеринбурга с соседними городами.



— Что представляет собой новый Генеральный план?



— По большей части это технический документ, куда включены карты, зоны, объекты разного уровня значения — федерального, регионального, местного. Это все то, что интересует людей в первую очередь: садики, школы, дороги. Описаны параметры, по которым город будет развиваться.



— Как в нем учтена новая роль Екатеринбурга как центра агломерации?



— Когда стартовала разработка Генерального плана до 2045 года, нам поручили увязать его с агломерацией. В связи с этим была организована промежуточная работа — концепция территориального развития (КТР) Екатеринбурга в агломерации с соседними территориями.



Генплан создается по границам муниципального образования, а затем согласовывается с муниципалитетами в рамках увязки. Концепция территориального развития включала границы агломерации, Екатеринбург в ней был ядром, все остальное мы также просчитывали. Смотрели планы по развитию каждого муниципального образования, с ними все согласовывали. В первую очередь транспортный каркас. Первый признак агломерации — определенное количество людей должно доехать до ее центра, связаны рынки труда, жилья. Поэтому границы были проработаны изначально.



В агломерацию включены Верхняя Пышма, Березовский, Арамиль, часть Сысерти, Дегтярск, Полевской. Но в документах это никто не прорабатывал, пока этим не занялись мы. Мы изучили всю улично-дорожную сеть, рекреационный каркас, функциональные, производственные и коммунально-складские зоны.



Фактически возле Верхней Пышмы должна развиться огромная индустриальная зона с потенциальными рабочими местами. Градостроительство всегда развивалось так, что люди должны максимально близко жить и работать. Пример тому — Уралмаш, где строился завод и одновременно жилье.



Важно оценить, как каждое муниципальное образование помогает другому.



— Получается, что у транспорта особая роль в развитии агломерации?



— Все муниципальные образования в агломерации должны взаимодействовать. Единственный способ взаимодействия — передвижение. Для этого должны появиться улично-дорожная сеть и общественный транспорт. У нас уже действует трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, заслуживший положительную оценку даже на федеральном уровне. Это первый агломерационный проект, связавший две территории. Такие же линии должны связать уральскую столицу с Березовским. Отдельно нужно сказать про железнодорожный каркас: внутри Екатеринбурга появится кольцо городской электрички и ответвления в каждый крупный город агломерации.



— Как изменится город по прогнозу Генплана?



— Екатеринбург уже меняется, появляются новые районы. Например, Новокольцовский. Там был всего один выставочный центр, а буквально за несколько лет появились новые объекты Универсиады и активно начала развиваться жилая застройка. Вырастают новые кварталы. Благодаря появлению инфраструктуры — инженерной, транспортной, объектов притяжения — район становится интересным с точки зрения девелопмента.



В город приезжает много людей — учиться, работать, строить семью. Для того чтобы они оставались, требуется создавать условия. С точки зрения жилья у нас колоссальный запас. По сути, мы можем построить еще один Екатеринбург.



— По каким направлениям будет строиться Екатеринбург?



— Город будет строиться по всем направлениям. На севере он потихоньку начинает сращиваться с Верхней Пышмой. Там будет построен большой жилой район «Изумрудный бор». На востоке в Генплане заложен огромный Истокский район, где, помимо жилья, предусмотрены Кольцовский-2 и Кольцовский-3.



На юге — Попов лог, Большая Сысерть. Юго-запад классически определен еще в 1972 году: Академический, Академический-2, Солнечный, весь Горнощитский луч. Если говорить про запад, то это ВИЗ Правобережный, который позиционируется как новый район и активно застраивается. Северо-запад — Сортировка, где ведется активное замещение производственных предприятий. На их месте появится жилье.



Предприятия могут быть перенесены под Верхнюю Пышму, в Арамиль, Березовский. В Кольцово и на ЕКАДе заложены огромные промышленно-коммунальные территории. Туда собственники могут вынести свое производство, освободив площадку внутри Екатеринбурга.



Приведу в пример Свердловский инструментальный завод. В конце 2022 — начале 2023 года рядом с трамвайно-троллейбусным управлением в центре города у них была площадка, на которой дальше развивать свое производство завод не может: нет места, при этом есть ограничения, ужесточены требования к промышленным предприятиям с точки зрения экологии. Поэтому решено разместить производство вблизи ЕКАДа.



Другой пример — «Урал Пластик» на проспекте Космонавтов. Эту территорию застраивает компания ПИК, а производство вынесено в Арамиль. Производство будет развиваться внутри агломерации, при этом более эффективно будут использоваться площадки внутри города.



— Возможны ли изменения в Генеральном плане?



— Его направления могут не поменяться, а уточняться. Я привел в пример генплан 1972 года: тогда были предварительно обозначены векторы развития. С того времени Генплан уточнялся. Возьмем Истокский район: в плане на этой территории закладывалось малоэтажное строительство. Но со временем было решено, что раз у нас развивается такой огромный промышленно-коммунальный узел вокруг аэропорта Кольцово, то для данной территории требуется рассмотреть вариант строительства жилья. Для того чтобы люди жили и работали рядом, чтобы не было постоянной маятниковой миграции из центра на окраины.



Ранее мы просматривали варианты того, куда город может развиваться. Екатеринбург окружен зеленым поясом, то есть имеются территории, куда мы точно не пойдем. Сохраним зеленый фонд, чтобы он оздоровлял людей. Поэтому и тогда, и сейчас мы выбираем смешанную застройку. Екатеринбург считают одним из самых компактных и плотных городов с точки зрения застройки и населения, услуг, мест приложения труда. Из этого вытекают определенные транспортные проблемы, но создаются другие удобства. Такой выбор был сделан, чтобы не уходить в леса, не застраивать «легкие» города. Застройка в основном проводится на бывших сельскохозяйственных полях: Академический, Солнечный, Истокский. Это свободные территории.



— Где можно будет ознакомиться с Генеральным планом после его утверждения?



— Поскольку это огромный многостраничный документ, состоящий из карт большого формата и текстовой части, он будет размещен на официальном портале Екатеринбурга. Каждый горожанин сможет скачать для себя любой из его фрагментов. Там же размещена Концепция территориального развития, с которой тоже можно ознакомиться.



Официальный сайт администрации Екатеринбурга



Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга