Взгляд в 2045

До конца общественных обсуждений по проекту генерального плана Екатеринбурга до 2045 года остался месяц — сбор обратной связи завершится 10 февраля. Документ опубликован на официальном сайте администрации города. Там же можно оставить свои замечания и предложения.



Социальная структура



По состоянию на 2022 год численность населения Екатеринбурга оценивается в 1 млн 525,7 тыс. человек. На конец 2045 года при оптимистичном сценарии этот показатель достигнет 1 млн 906,2 тыс.



Сейчас жилищный фонд уральской столицы составляет 42 млн 453,2 тыс. кв. м. На конец 2045 года с учетом планируемых показателей муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Жилье и городская среда» он вырастет до 85 млн 780 тыс. кв. м.



В начале 2022 года дошкольное образование было представлено 456 дошкольными образовательными учреждениями общей вместимостью 73,2 тыс. мест при нормативной потребности населения в 83,9 тыс. мест. Также в городе имеется 184 общеобразовательные организации общей вместимостью 122 тыс. мест при односменном режиме работы. Потребность составляет 173,9 тыс. мест. Организации дополнительного образования имеют вместимость 43,6 тыс. мест при нормативной потребности населения в 94,6 тыс. мест.



На конец 2045 года потребность в дошкольных образовательных организациях составит 104,8 тыс. мест, в общеобразовательных организациях — 217,3 тыс. мест, в организациях дополнительного образования — 118,2 тыс. мест. Общая вместимость существующих, планируемых к реконструкции и строительству дошкольных образовательных организаций в период до 2045 года достигнет примерно 164,2 тыс. мест, общеобразовательных организаций — 349,8 тыс. мест.



Поездки внутри города



Для городского общественного транспорта предполагается продолжение проекта «Наземное метро». В отношении метро предполагается продление имеющейся линии на север и юг. Также планируется построить еще две ветки: от ст. «Янтарная» до ст. «Каменные Палатки» и от ст. «Академическая» до ст. «Шарташская».



Для трамваев предусмотрено 17 новых трамвайных линий. Но будет ликвидирован маршрут по ул. Татищева от ул. Викулова до конечной остановки «Зеленый остров». Вдобавок будет реконструировано Северное депо и построены новые.



Для автобусного транспорта предусмотрен ряд улиц с выделенными полосами.



Внешний транспорт



В отношении внешнего транспорта ориентир идет на Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года. По нему к этой дате предполагается увеличение числа транспортно-логистических центров в два раза, грузопотока и пассажиропотока — в два раза, превращение логистики в одну из специализаций Екатеринбурга.



Для железнодорожного транспорта к 2045 году выделено девять мероприятий. В их числе — строительство Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург». Также в планах построить высокоскоростную железнодорожную магистраль «Казань — Екатеринбург» и дополнительные третьи пути на участке Путевка — Богданович. Предусмотрены организация скоростного пассажирского движения на участке Екатеринбург — Челябинск, электрификация участка железнодорожной линии Шарташ — Егоршино и развитие транспортного узла Екатеринбурга. Состоится реконструкция железнодорожного вокзала Екатеринбурга, станций Шарташ и Седельниково.



Для аэропорта Кольцово в генплане предусматривается модернизация аэровокзальной площади и увязка транспортного обслуживания аэропорта с городскими видами транспорта, в том числе с железнодорожным транспортом. Также в планах есть строительство дополнительных новых зданий, сооружений пассажирских терминалов, грузового комплекса и запуск аэровокзальных комплексов по этапам, соответствующим динамике роста пассажиропотоков.



В отношении автомобильного транспорта власти займутся рядом проектов, связанных с Екатеринбургской кольцевой автодорогой. Также будут построены или реконструированы дороги местного и регионального значения, в том числе связывающие уральскую столицу с городами-спутниками: Полевской, Березовский, Верхняя Пышма.



Для автобусного транспорта авторы документа рассчитывают сформировать центральный транспортно-пересадочный узел Екатеринбурга на базе Северного автовокзала, железнодорожного вокзала и станции метро «Уральская». Со схожей целью предполагается вынос Южного автовокзала в район станции метро «Ботаническая». В районе станции «Проспект Космонавтов» предполагается строительство Северной автостанции, а в районе улиц Металлургов и Крауля — Западной. Плюс будет реконструирована автостанция «Восточная».



Напомним, что в конце декабря 2022 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале общественных обсуждений по проекту генерального плана города до 2045 года.



«Предлагаемый проект включает планы по развитию территорий с учетом федеральных, региональных и межмуниципальных тенденций и нацелен на создание правовых условий обеспечения устойчивого развития территории городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург», развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, комплексного решения социальных и экономических задач, обеспечение учета прав и законных интересов граждан, их объединений и юридических лиц», — отмечали тогда в администрации города.



УрБК будет следить за развитием событий.