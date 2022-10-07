Администрация Екатеринбурга начала прием предложений в Генплан от населения

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале общественных обсуждений по проекту Генерального плана города до 2045 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



До этого была выполнена подготовка Концепции территориального развития Екатеринбурга в Екатеринбургской агломерации. Она обсуждалась на IX международном строительном форуме «100+», на сессиях с представителями экспертных сообществ и на заседании Координационного совета Екатеринбургской городской агломерации во время форума «Города России 2030».



В итоге были сформулированы ключевые положения в части жилищно-гражданского обеспечения, развития мест приложения труда, роста экологической устойчивости, развития транспортной и инженерной инфраструктур, идентичности Екатеринбурга. Все это было отражено в проекте Генплана.



«Предлагаемый проект включает планы по развитию территорий с учетом федеральных, региональных и межмуниципальных тенденций и нацелен на создание правовых условий обеспечения устойчивого развития территории городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург», развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, комплексного решения социальных и экономических задач, обеспечение учета прав и законных интересов граждан, их объединений и юридических лиц», — говорится в сообщении.



Общественные обсуждения пройдут с 20 декабря 2022 по 10 февраля 2023 года. Участвовать могут постоянно проживающие в Екатеринбурге граждане, являющиеся правообладателями находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства.



Проект и дополнительная информация размещены на официальном портале Екатеринбурга. В том же разделе можно поделиться своим мнением и задать вопросы.