Рустам Галямов: Сила Генплана в системности

На вопросы журналистов ответил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов



— Рустам Ахмедович, как идет работа над Генеральным планом Екатеринбурга? На каком этапе находится его разработка?



— Начну с того, что Генплан — документ территориального планирования. По своей сути он определяет вектор развития города на ближайшие 20 лет, содержит в себе огромный объем информации — от границ населенных пунктов до карт функциональных зон. Именно в соответствии с Генпланом определяется, где будут размещены в городе жилые кварталы, промышленные и производственные зоны, зоны рекреации. Сила этого документа в системности и объединении всех видов деятельности: Генплан учитывает программы развития транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, определяет местоположение объектов местного, регионального и федерального значения.



Проект Генерального плана Екатеринбурга-2045 уже разработан, мы утвердим его уже этим летом. Это будет градостроительный подарок к 300-летию уральской столицы. На сегодняшний день уже проведены общественные обсуждения, документ согласован с органами государственной власти РФ, Свердловской области и местного самоуправления соседних городских округов. Остался этап утверждения в региональном министерстве строительства и развития инфраструктуры.



— Как изменится город согласно новому Генплану?



— Если смотреть на демографический прогноз, то население Екатеринбурга к 2045 году может увеличиться с 1,6 млн до 2 млн человек. Соответственно, нужно мыслить на перспективу. В качестве основных территорий, где предполагается преобразование застройки, можно отметить такие районы, как ВИЗ, Завокзальный, Уралмаш, Эльмаш, Центральный, Пионерский, Юго-Западный, Уктус и Вторчермет.



Перспективное строительство на ранее не застроенных территориях в основном предполагается в районах Академический, Солнечный, Широкая Речка, Новокольцовский, Истокский, Изумрудный Бор, Попов Лог, Сысертский и Шабровский.



Проектом продумано развитие всей необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для перспективного населения города, в том числе к 2045 году предусмотрена возможность создания 102 тыс. мест в дошкольных образовательных организациях, 233 тыс. мест в общеобразовательных организациях, 75 тыс. мест в организациях дополнительного образования. Кроме того, в городе к этому времени будет 574 км улично-дорожной сети и 551 км линий общественного транспорта.



В проекте также учтены планы по развитию транспортной инфраструктуры Екатеринбургской агломерации, включенной в федеральную транспортную систему, в том числе планы по организации крупнейших транспортно-логистических комплексов — станции Седельниково, транспортно-логистического центра «Уральский» на станции «Аппаратная» и транспортно-логистического центра на станции «Гипсовая».



Важно то, что в новом документе запланировано также сохранение и развитие зеленого фонда, в том числе озелененных территорий общего пользования, а также инфраструктура индивидуальной мобильности.



— С каких территорий начнется преображение города согласно новому документу?



— Развитие новых территорий города Екатеринбурга в основном начнется в южном и юго-восточном направлениях. Следует отметить, что для обеспечения Екатеринбурга и Екатеринбургской агломерации рабочими местами в тех же направлениях проектом предполагается организация Инновационного научно-технологического центра «Татищев», Индустриального парка у Новосвердловской ТЭЦ, Промышленно-логистического комплекса «Кольцовский», Промышленного узла «Сысертский» и Индустриального парка «ЕКАД Южный».



— С момента начала реализации проекта КРТ прошло уже полтора года. Как вы оцениваете темпы его реализации и эффективность сегодня? Удается ли добиться поставленных задач?



— Правовой институт КРТ в настоящее время представляет собой наиболее сложный механизм улучшения жилищных условий горожан, проживающих в ветхом жилом фонде. Считаю, что стартовали мы успешно. К настоящему времени на территории города заключены уже пять договоров КРТ — три для жилой территории и еще два для нежилой. Мы продолжаем наращивать этот показатель и параллельно выводим в практическую плоскость уже имеющийся потенциал.



На сегодняшний день по площадкам в границах КРТ расположены 34 многоквартирных дома, из них семь аварийных. Расселению подлежат более 480 жилых помещений, в КРТ участвуют порядка 700 граждан. Все вопросы рассматриваем оперативно, находимся в постоянном контакте с инвесторами. Нерешенных проблем в настоящее время нет.



— Муниципалитет декларировал полную прозрачность процедуры и контроль со стороны властей на каждом этапе реализации проекта. Это обеспечивается?



— В этой комплексной работе принимают участие министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области как курирующий уполномоченный орган и администрация города Екатеринбурга — контролер, который владеет полной и актуальной информацией о реализуемых и перспективных площадках, подлежащих КРТ. Кроме того, мы курируем всю деятельность инвесторов в части своевременного исполнения условий договора и графиков реализации мероприятий по КРТ.



Для всех уже отыгранных площадок застройщики разработали, а мы утвердили документацию по планировке территории. Жильцам направлены предложения по возмещению стоимости за их квартиры. Опережающими темпами идет работа по аварийному жилому фонду. На сегодняшний день фактически расселены и снесены 12 многоквартирных домов из 34.



— Какова ситуация с территориями «второй волны», теми, которые были названы в начале 2023 года?



— По трем площадкам у нас на выходе решения о КРТ. Проведение аукционов запланировано на III квартал текущего года. По двум площадкам подготовлены документы для согласования проектов решений КРТ в министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. При положительном решении мы их опубликуем, и начнется этап собраний в многоквартирных домах, подпадающих под программу КРТ.



Интерес застройщиков к этому проекту, безусловно, есть: многие обращаются к нам с запросами технико-экономических показателей новых площадок, просчитывают экономическую целесообразность участия в наших проектах.



— Появятся ли до конца года новые территории КРТ? В каких районах они будут расположены?



— Город должен получить по-настоящему комплексное развитие, когда жилищное строительство в полной мере поддержано модернизацией и строительством инженерных сетей, транспортных артерий, возведением социальных объектов, созданием новых рабочих мест. В настоящее время мы рассматриваем пять площадок для КРТ. В случае если предварительный градостроительный и экономический анализ покажет их состоятельность, они будут опубликованы.



С учетом количества ветхого аварийного фонда программа КРТ в Екатеринбурге может реализовываться ближайшие 15-20 лет. Во всяком случае, мы стремимся к тому, чтобы улучшить жилищные условия максимального количества граждан в рамках действующих законов.



— Как продвигается строительство важных для города социальных объектов: транспортной развязки у «Калины», трамвайной ветки в Академический, новых школ? Какие объекты станут «подарком» к 300-летию города?



— Проект транспортной развязки у «Калины» набрал хорошие темпы, и подрядчик трудится в усиленном режиме. В юбилейном году мы планируем открытие движения по путепроводам, соединяющим переулок Базовый и дублер Сибирского тракта в обоих направлениях. Также в рамках реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей будет открыто трамвайное движение в Академический район и будет выполнено строительство улиц Рябинина и Вавилова от улицы Парина до улицы Ландау. Кроме того, в сентябре этого года откроет свои двери новый корпус гимназии № 40 на улице Мичурина.



— Заканчивается строительство объектов международного фестиваля студенческого спорта в Новокольцовском. Каковы перспективы развития этого района?



— Район Новокольцовский развивается сбалансированно, в соответствии с решениями Генерального плана. Одновременно с новым жильем здесь появятся дороги, инженерные сети, социальные объекты и рабочие места. Также в соответствии с Генеральным планом здесь предусмотрено создание железнодорожной линии городской электрички и линии скоростного трамвая. На этой территории расположится общественно-деловая зона, промышленно-логистическая территория, медицинские учреждения и спортивные объекты.



В настоящее время ведется разработка новой редакции проектов планировки и межевания территории. Как только документация пройдет все необходимые процедуры согласования, проект будет представлен на общественные обсуждения.



Однако особого внимания заслуживает научно-учебный кластер УрФУ. Проект позволит реализовать 100 тыс. кв. м. новых учебных зданий, в которых будут обучаться более 8,5 тыс. учащихся.



— На протяжении последних полутора-двух лет активно обсуждалось благоустройство набережной Екатеринбурга. Когда ждать реализации первых объектов?



— В этом году планируется приступить к благоустройству набережной вдоль жилого комплекса Clever park. Концепция предполагает создание природного берега, озеленение территории, организацию пешеходных и велосипедных маршрутов и разнообразных зон отдыха.



Что касается благоустройства и развития территории вокруг Городского пруда, концепция, выполненная командой «Открытый консорциум», является основой для детальной проработки проектов участков набережной в центральной части. Активная работа в этом направлении также обсуждается не только с застройщиками, но и с другими неравнодушными представителями бизнес-сообществ.



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Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга