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Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность строительной площадки на ул. Раевского в Екатеринбурге. Проектная организация «ИнПАД» по результатам проверки признала, что строительство объекта не угрожает жителям соседних домов и ведется в соответствии с нормами, сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».

Напомним, трещины на территории дома появились после забивки свай при устройстве котлована новостройки, возводимой на прилегающем земельном участке.

«По запросу компании «Атомстройкомплекс» мы провели технический осмотр котлована здания, которое они строят рядом с существующим домом по адресу ул. Раевского, д. 4, и выдали заключение. В нем отмечается, что аварийная ситуация на объекте отсутствует. В соответствии со строительными нормами застройщиком выполнено шпунтовое ограждение котлована для снижения зоны влияния нового строительства, ведется мониторинг его положения», — рассказал директор ООО «ИнПАД» Виктор Сальников.

Он подчеркнул, что по результатам анализа данных геодезического мониторинга, работы, производимые на стройплощадке, не оказывают влияния на состояние конструкций соседнего жилого дома.

«Действительно, повреждение благоустройства обусловлено проведением строительных работ: застройщику необходимо огородить поврежденный участок и, после выполнения работ нулевого цикла, восстановить его. Но, повторюсь, опасности для существующих зданий и их жителей нет», — дополнил В. Сальников.

Компания «Атомстройкомплекс» в ближайшее время приступит к восстановлению поврежденного благоустройства.
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