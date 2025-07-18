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«Атомстройкомплекс» примет меры для обеспечения безопасности жителей дома рядом с новой строительной площадкой

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. Компания «Атомстройкомплекс» примет меры для обеспечения безопасности жителей дома по адресу Раевского, 4, расположенного рядом с новой строительной площадкой. Напомним, что после начала строительства жители обратили внимание на трещины на земле и повреждение элементов благоустройства на придомовой территории. После посещения площадки временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером и генеральным директором «Атомстройкомплекса» Валерием Ананьевым был утвержден комплекс мер по повышению безопасности строительного объекта.

«Комфорт и безопасность жителей — наш приоритет. На протяжении 14 лет «Атомстройкомплекс» занимается развитием застроенной территории в районе ул. Раевского — Ирбитской. За это время расселено более 15 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья, на его месте возводятся современные кварталы с закрытыми дворами, предприятиями торговли и сферы услуг на первых этажах, появляются новые точки притяжения для жителей района», — рассказывают о ситуации в пресс-службе Атомстройкомплекса.

«При разработке котлована строящегося дома произошло самоуплотнение грунта вблизи ограждения котлована, что повлекло нарушение покрытий благоустройства соседнего дома. Строительные работы были остановлены, оперативно разработан и реализован комплекс мер по установлению причины нарушения благоустройства и укреплению откосов котлована путем обратной засыпки, произведены все предусмотренные законом мероприятия, в том числе, привлечена независимая экспертная организация, проводится комплекс дополнительных инженерных изысканий. Сейчас ситуация на строительной площадке штатная, проводимый постоянно геодезический мониторинг показывает отсутствие каких-либо изменений шпунтового ограждения. Также ведется постоянный мониторинг строительных конструкций жилого дома по ул. Раевского, 4, и прилегающей территории. Однако до получения положительного заключения независимой экспертной организации и разрешения администрации города будут производиться только работы по возведению подпорной стенки по периметру котлована. Как только разрешение будет получено, мы возобновим строительство, чтобы ввести дом в срок и выполнить обязательства перед дольщиками в полном объеме. Мы также готовы приступить к восстановлению нарушенного благоустройства сразу после получения доступа на территорию дома и разрешения от УК на данные работы», — отмечают в компании.
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