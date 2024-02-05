Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

— Мы всегда занимались обновлением городских территорий, даже самый первый жилой квартал на улице Красноармейской строили на месте расселяемых частных домов. На протяжении более десятка лет обновляем городские кварталы на Уралмаше, в Пионерском микрорайоне, на Эльмаше по договорам развития застроенных территорий (РЗТ). Сегодня это приоритетное направление для городской застройки — не возводить новые здания на свободных участках, а развивать уже застроенные территории, расселяя устаревшее жилье, а вместе с ним формируя новые улицы, обновляя инфраструктуру, тем самым обеспечивая современные условия проживания не только новым районам, но и давно сложившимся. За 28 лет существования компании мы наработали колоссальный опыт работы в этой сфере и акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждой семьей, с каждым собственником.Лично общаясь со владельцами ветхого жилья, мы можем помочь решить важные для них вопросы и учесть их пожелания. Например, если в семье есть маломобильные люди, которым важно жить на первом этаже, мы решаем этот вопрос. По возможности учитываем жизненные ситуации каждого собственника. Если раньше все спорные вопросы в рамках отселения мы решали в судебном порядке, то сегодня такой вариант решения задач применяется в крайних случаях: только если по-другому решить вопрос нельзя, или если мы физически не можем найти собственника. Во всех остальных случаях мы стремимся договариваться, что сводит судебную практику к одному-двум случаям за проект.— Основная цель не меняется — и КРТ, и РЗТ предполагают обновление существующей городской ткани. В закон о КРТ включен более широкий перечень процедур, чем просто расселение ветхого жилья — в частности, обеспечение квартала необходимой инфраструктурой. В нем учли практику работы по договорам развития застроенных территорий и доработали регламент действий.Строгое регламентирование процедуры расселения — это правильно, по-другому город не сможет развиваться полноценно. Все вопросы за счет бюджета решить невозможно. Поэтому к процессу обновления городской ткани нужно подключать инвесторов, и как раз для этого нужны скрупулезно разработанные механизмы взаимодействия, которые делают проекты прозрачными и предсказуемыми.Сейчас рынок накопил достаточно опыта, чтобы определить, какие корректировки в регламент КРТ необходимы. Например, нужно включить в закон не только ветхие многоквартирные дома, но и частные (индивидуальные) дома. В Екатеринбурге такая проблема крайне актуальна — у нас есть территории, застроенные частными домами, которые, в соответствии с утвержденным Генпланом, не должны развиваться как частный сектор. Однако при этом сегодня нет методики работы с такими собственниками жилья, нет четкого алгоритма их расселения, поэтому процесс подготовки площадки с частным сектором может растягиваться на долгие годы.— Конечно. Мы работаем не только с многоквартирными домами, но и с частным сектором. У нас сейчас в работе несколько таких площадок — в микрорайоне Автовокзал, а также на Уралмаше. Кто-то из собственников уже отселился, а с кем-то мы находимся в длительных переговорах и никак не можем приступить к расселению. Между тем частный сектор в районах многоэтажной застройки не красит город, не добавляет ему безопасности и удобства.Недавно мы приступили к развитию новой площадки, которая станет продолжением развития микрорайона Уктус Левобережный (у нас здесь завершается строительство ЖК «Просторы»). Она сложная, поскольку всю ее занимает массивный частный сектор, который со всех сторон потихоньку окружают многоквартирные дома. Мы уже провели работы по реконструкции улицы Водоемной в этом районе и в этом году планируем выйти на строительство первой очереди нового жилого квартала. В Генплане города на этой территории уже предусмотрены многоэтажная застройка и новые объекты социальной инфраструктуры.И, конечно, «Атомстройкомплекс» продолжает работу на площадке жилого комплекса «Северный Химмаш». Активно идет работа по реализации первого этапа первой очереди, в этом году мы продолжим формирование квартала и приступим ко второму этапу первой очереди. Уже началось расселение под строительство второй и третьей очередей. Отмечу, что здесь располагаются сады, в которых граждане благодаря изменениям в законодательстве теперь могут оформлять прописку и использовать их как место постоянного проживания. При этом собственники, как правило, охотно соглашаются поменять неблагоустроенный садовый дом на комфортабельную квартиру, поэтому здесь мы активно ведем работу с населением.— У нас в работе есть четыре договора застроенных территорий, которые подразумевают большой объем расселения и, следовательно, большую площадь обновляемой территории. Это застройка на месте двухэтажных бараков в районе станции метро «Уралмаш» (проект «Северное сияние»), застройка в районе улиц Замятина — Ползунова (проект «Квартал энтузиастов»), а также застройка в Пионерском микрорайоне, в районе улиц Раевского — Данилы Зверева (здесь мы реализовали ЖК «Авангард», ЖК «Бриз», готовимся к строительству нового объекта), на Широкой Речке (проект NOVA Park).Мы полностью завершили расселение домов по площадке на Эльмаше, ветхие дома там снесены, в этом году достроим последний новый дом. Мы также передали городу свободный участок, за счет которого будет реконструирован и увеличен существующий детский сад. Таким образом, работы по этому договору мы выполним в полном объеме.Полностью расселены и снесены ветхие двухэтажные дома в квартале улиц Кировоградская — Машиностроителей. Всего на этом участке мы расселили и снесли 26 домов, на их месте появились новые жилые дома, множество предприятий торговли и услуг, современные офисы, безопасные и комфортные для пеших прогулок улицы, рядом идет благоустройство летнего парка «Уралмаш», для которого наша компания по собственной инициативе разработала концепцию благоустройства. Также на Эльмаше расположена промышленная площадка, на территории которой нам предстоит договариваться с собственниками не только жилья, но также гаражей, складов. Вообще, северная часть города, район Эльмаша и Уралмаша, нам очень интересна, мы рассматриваем возможности выйти на новые площадки в этой части города.Всего же по договорам развития застроенных территорий мы расселили 56 двух- и трехэтажных домов общей площадью почти 30 тыс. кв. м., в них проживало около 2 тыс. человек. Часть из них при расселении выбирает денежную компенсацию и приобретает жилье на вторичном рынке, но подавляющее большинство выбирает квартиры в наших домах.