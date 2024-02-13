КРТ обновляет город

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УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. Компания «Атомстройкомплекс» завершила снос аварийного и ветхого жилья площадью почти ...

«Атомстройкомплекс» открыл продажи седьмой очереди ЖК «Северное сияние» на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. «Атомстройкомплекс» открыл продажи новой, уже седьмой, очереди жилого квартала ...

Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником

На вопросы УрБК ответила начальник отдела подготовки земельных участков под строительство компании «Атомстройкомплекс» ...

Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником

На вопросы УрБК ответила начальник отдела подготовки земельных участков под строительство компании «Атомстройкомплекс» ...

«Атомстройкомплекс» расселит шесть ветхих домов в Екатеринбурге для строительства новой очереди ЖК «Северное сияние»

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Компания «Атомстройкомплекс» расселит шесть ветхих домов в Екатеринбурге для ...