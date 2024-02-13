КРТ обновляет город

Компания «Атомстройкомплекс» завершила снос аварийного и ветхого жилья площадью почти 15 тыс. кв. м. на Уралмаше в районе улиц Кировоградской — Кузнецова. В общей сложности девелопер отселил свыше 1,1 тыс. жителей из 26 устаревших и непригодных для проживания домов. На освобожденной территории компания реализует проект «Северное сияние».
Стоит отметить, что одним из приоритетов в работе компании «Атомстройкомплекс» является именно обновление городских территорий. На протяжении почти трех десятков лет девелопер проводит реновацию жилых кварталов на Уралмаше, в Пионерском микрорайоне, на Эльмаше по договорам развития застроенных территорий (РЗТ).
Начальник отдела подготовки земельных участков под строительство компании «Атомстройкомплекс» Оксана Логинова отмечает, что сегодня это одно из ведущих направлений в работе организации
«Сегодня это приоритетное направление для городской застройки — не возводить новые здания на свободных участках, а развивать уже застроенные территории, расселяя устаревшее жилье, а вместе с ним формируя новые улицы, обновляя инфраструктуру, тем самым обеспечивая современные условия проживания не только новым районам, но и давно сложившимся», — рассказала Оксана Логинова.
По ее словам, за 28 лет работы специалисты «Атомстройкомплекса» приобрели колоссальный опыт работы в этой сфере и при расселении ветхого жилья уделяют особое внимание индивидуальной работе с каждым собственником. Такой подход позволяет максимально эффективно и быстро предоставлять семьям из устаревших и аварийных домов максимально комфортные квартиры и оперативно начинать строительство современных кварталов в исторических районах города.
Как отмечает директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина, территориями на Уралмаше девелопер занимается почти 12 лет. За это время там сформировался престижный современный жилой квартал, насыщенный социальной инфраструктурой, с удобной логистикой, расположенный в шаговой доступности от метро. На месте расселенных 26 домов появились новое жилье, множество предприятий торговли и услуг, современные офисы, безопасные и комфортные для пеших прогулок улицы.
«Уличный фронт мы создаем фасадами, стрит-ритейлом и благоустройством; на первых этажах домов уже разместились медицинские и образовательные центры. Рядом находятся школы, детские сады и зоны отдыха горожан, компания «Атомстройкомплекс» активно принимает участие в их развитии и модернизации», — отмечает Е. Спирина, добавляя, что команда компании разработала и передала
городу проект благоустройства летнего парка «Уралмаш».
Кроме того, по ее словам, в настоящее время застройщик ведет проектирование образовательного центра, включающего среднюю школу и детский сад. Его планируют возвести внутри квартала на месте построенного еще в 1935 году здания МАОУ СОШ № 77.
Отмечается, что в проекте учтены требования федеральных стандартов к организации образовательного процесса, а также успешный опыт девелопера. «Атомстройкомплекс» является одним из ключевых партнеров администрации Екатеринбурга и правительства региона в проектировании и строительстве объектов социальной инфраструктуры. Только в прошлом году застройщик ввел 120 тыс. кв. м. социальных объектов, среди которых два детских сада и две школы.
Помимо жилых зданий комфорт-класса с коммерческими помещениями и паркингами, в квартале возведен деловой центр ASK, один из первых бизнес-центров в этом районе. Он позволил малому бизнесу переехать из перепрофилированных бывших административных учреждений в современные офисы.
Кроме того, на федеральном и международном уровне неоднократно оценены достоинства одного из самых масштабных проектов по развитию застроенных территорий компании «Атомстройкомплекс»: ему присуждена награда международного профессионального конкурса FIABCI PRIXD’EXCELLENCE как «Лучшего проекта по развитию застроенных территорий», диплом Союза архитекторов России на национальном фестивале «Зодчество-2022».Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»