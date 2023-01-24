Промежуточные итоги КРТ

Заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Андрей Чернышов рассказал об итогах комплексного развития территорий (КРТ) в I полугодии 2023 года. Он отметил, что на текущий момент в городе действует три договора о КРТ жилой застройки, которые были подписаны в августе 2022 года. В конце прошлого года подрядчикам была утверждена документация по предварительной планировке территорий. Это ознаменовало окончание предварительного этапа проектов.



«В настоящий момент застройщики, они же инвесторы, приступили к непосредственному взаимодействию с собственниками. Направляются предложения по квартирам, которые будут предоставляться взамен, по денежной компенсации. Также девелоперы предоставили на утверждение графики проведения работ», — рассказал спикер.



По данным на конец июня, два застройщика из трех идут с опережением графиков. Так, компания ООО СЗ «Страна Е 1», которая работает на территории улиц Шефской и Баумана, произвела расселение семи из девяти домов, в том числе всех, которые были признаны аварийными. На территории по улице Краснофлотцев, где работы ведет компания «Астра», расселение также практически завершено — пока в работе остается одна комната. Компания Брусника на территории переулков Черниговского и Суворовского планирует завершить расселение аварийных домов до конца этого года.



Андрей Чернышов отметил, что застройщики первых двух площадок планируют получить разрешение на строительство и выйти на стройку уже в III квартале текущего года.



Заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга также напомнил, что до 2011 года в городе действовала единственная программа по расселению ветхого аварийного фонда — муниципальная адресная программа по улучшению жилищных условий граждан. Она действует и сейчас: в нее включено 152 аварийных дома.



В 2011 году в поддержку этой программе был введен институт развития застроенных территорий (РСТ). Одной из основных причин его введения стала возможность расселения аварийного фонда за счет инвесторов. За 12 лет работы РСТ муниципалитет заключил 36 договоров с инвесторами. В рамках данной программы было признано аварийными 44 дома, сейчас они практически все расселены.



Таким образом, на сегодняшний день в программу расселения включены 152 аварийных дома в рамках муниципальной адресной программы по улучшению жилищных условий граждан.



«По КРТ у нас получилось семь аварийных домов, пять уже расселены, два планируется к расселению в текущем году», — добавил А. Чернышов.



В 2023-2024 годах администрация Екатеринбурга планирует вовлечь в программу КРТ 77 многоквартирных домов, их них 11 уже признаны аварийными. Планируемые к освоению площадки расположены в микрорайонах Вторчермет и Завокзальном, а также в центре города и на Эльмаше.



Андрей Чернышов также напомнил о критериях, по которым дом признается аварийным.



«Понятия ветхого дома в действующем законодательстве нет. Считается, что в случае если дом имеет физический износ более 70%, то он считается ветхим. Аварийный дом — это тот же ветхий дом, в отношении которого муниципалитетом принято решение о признании его аварийным», — сказал спикер.



Он также пояснил, по каким критериям выбираются площадки для КРТ.



«Когда мы подбираем площадки, то учитываем, что на территории должны находиться ветхие или аварийные дома. Либо иные дома. Поясню, аварийные — это те, которые признаны таковыми. Что касается ветхих: у нас есть перечень, который нам предоставило УЖКХ, в нем были дома, которые исключены из региональной программы капитального ремонта по определенным основаниям и критериям. Например, физический износ более 70% или нецелесообразность ремонта ввиду его стоимости. Таких домов было 300. И бывают критериальные дома, которые по градостроительному кодексу могут быть включены в границы территории КРТ, если они соответствуют критериями: износ 50% для деревянных домов, типовое домостроение, отсутствие инженерных систем водоотведения, отопления и ограниченно работоспособное состояние домов», — пояснил замначальника департамента архитектуры.



Кроме того, А. Чернышов напомнил горожанам, как происходит голосование собственников жилья по вопросу включения в проект КРТ.



После публикации проекта решения о КРТ жилой застройки назначаются даты проведения общих собраний на досках объявлений у подъездов. На собрании представители департамента жилой архитектуры делают доклад о КРТ, о планах, рассказывают, что предлагается жильцам. Далее собственникам раздают бюллетени для голосования, которые нужно заполнить сразу или в течение двух недель. Собрание признается действительным, если в нем приняло участие более 50% жильцов плюс один голос. При этом если 2/3 собравшихся проголосовали за, то решение принимается. Если меньше, то КРТ не проводится. Если граждане не сдали бюллетени, а собрание не состоялось, то дом автоматически включается в КРТ.



Андрей Чернышов добавил, что программа КРТ будет работать в городе еще не менее двух десятилетий, поскольку часть жилищного фонда стареет, и через несколько лет статус ветхого и аварийного жилья получат дома, которые на данный момент еще функциональны в полной мере.