В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший главный бухгалтер ООО «Управляющая ...06.02.2024 В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-директор магазина сотовой связи за присвоение имущества на сумму свыше 3,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...27.06.2023 В Екатеринбурге за хищение денег клиентов перед судом предстанет директор компании «Исеть-Страхование»
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение ...11.07.2022 В Екатеринбурге бывший главбух компании «Связь-Инвест» предстанет перед судом за хищение более 9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В Екатеринбурге перед судом предстанет женщина 1971 года рождения, ранее занимавшая ...09.04.2014 В Свердловской области перед судом предстанет экс-начальник почтового отделения за хищение средств ФГУП «Почта России»
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2014. Прокуратура Пышминского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...