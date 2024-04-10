В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший председатель садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн руб. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила городская прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону.



По версии следствия, в период с июля 2019 года по июнь 2022 года обвиняемая, являясь председателем правления садоводческого некоммерческого товарищества «Кедр», организовала сбор наличных денежных средств. Деньги она частично вносила на расчетный счет СНТ, частично использовала для обеспечения текущих расходов и платежей СНТ, а оставшуюся часть — присваивала.



По результатам расследования женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ «присвоение, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.