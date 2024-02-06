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В Тугулыме перед судом предстанет бывший директор МУПа за хищение бюджетных средств

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Тугулыме перед судом предстанет житель Тюмени, являющийся бывшим директором предприятия районного жилищно-коммунального хозяйства. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый в 2022 году путем предоставления фиктивных платежных документов похитил денежные средства муниципального предприятия на сумму свыше 201 тыс. руб.

Кроме того, он предоставил заведомо ложные сведения о необходимости производства работ по ремонту наружных инженерных сетей на общую сумму 122 тыс. руб., зная, что указанные работы выполнены и оплачены.

В дальнейшем обвиняемый убедил генерального директора подконтрольной ему организации в необходимости взыскания в судебном порядке оплаты фактически не выполненных работ на сумму свыше 1,3 млн руб., которые он планировал в дальнейшем похитить. Однако сотрудники правоохранительных органов пресекли планируемое похищение.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием служебного положения», части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, с использованием служебного положения», части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

«Прокуратура в порядке части 3 статьи 44 УПК РФ направила иск в суд о взыскании с обвиняемого свыше 320 тыс. руб. в счет возмещения причиненного муниципальному предприятию ущерба», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд для рассмотрения по существу.
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