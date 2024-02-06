В Тугулыме перед судом предстанет бывший директор МУПа за хищение бюджетных средств

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...21.10.2019 В Талице будут судить бывшего врача больницы «Маян» за хищение 23 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего главного врача Областной ...05.10.2018 В Екатеринбурге судят бухгалтера за присвоение средств предприятия на сумму более 7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. В Екатеринбурге перед судом предстанет бухгалтер предприятия, которая обвиняется в ...02.02.2016 Уголовное дело в отношении экс-директора Уральского приборостроительного завода направлено в суд
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2016. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего ...26.12.2014 Руководитель подразделения СвЖД обвиняется в хищении 190 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2014. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному ...