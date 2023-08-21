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21.08.2023

Перед судом предстанет бывший начальник управления свердловской полиции по контролю за оборотом наркотиков

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Бывший начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области предстанет перед судом. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, с 16 февраля по 30 ноября 2022 года обвиняемый через своего знакомого обратился к директору предприятия, работающего в сфере рубки лесных насаждений. За 1,5 млн руб. полицейский обещал прекратить проверочные мероприятия, которые проводили его коллеги из подразделения по экономической безопасности. На деле обвиняемый не мог повлиять на ситуацию.

Знакомый полицейского и директор лесничества, где шла вырубка, согласились выступить в качестве посредников при передаче взятки. В ходе выплаты бывшего полицейского задержали.

Уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам». Уголовные дела по статье 291 УК РФ «Дача взятки» в отношении посредников прекращены, поскольку они способствовали раскрытию и расследованию преступления.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, операцию по задержанию подозреваемого должностного лица проводили сотрудники регионального Управления ФСБ России совместно с оперуполномоченными подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

«Сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей, а в последующем уволен из системы МВД по отрицательным мотивам. В случае, если суд признает его вину, он понесет предусмотренную действующим законодательством уголовную ответственность», — отметил полковник Горелых.
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