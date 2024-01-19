Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) ...09.07.2021 Суд приговорил экс-гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова к 10 годам лишения свободы
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего генерального директора особой ...18.12.2014 Экс-начальник управления безопасности ГУФСИН России по Свердловской области приговорен к 7 годам лишения свободы за взятку
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2014. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении бывшего начальника ...14.05.2013 Суд приговорил юристов к трем годам лишения свободы условно за покушение на мошенничество
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2013. Суд приговорил двух руководителей юридических компаний к трем годам лишения свободы ...28.10.2009 Бывший начальник отделения учета кадров отдела кадров Уральского юридического института МВД РФ Алексей Кабаков, изобличенный в покушении на мошенничество с использованием служебного положения, приговорен к двум годам лишения свободы
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2009. По требованию прокурора Березовский городской суд Свердловской области вынес ...