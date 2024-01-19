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19.01.2024

Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Первоуральский городской суд приговорил бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии обвинения, в 2022 году подсудимый узнал о том, что сотрудники подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции свердловского УМВД проводят проверку одного предприятия по поводу незаконной рубки леса.

Осужденный попросил знакомого предложить директору проверяемой фирмы услуги по передачи полицейским взятки в 1,5 млн руб. за прекращение проверки. При этом деньги И. Ергеледжи собирался оставить себе. Подполковника задержали при передаче ему денег.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, операцию по задержанию подозреваемого проводили сотрудники регионального ФСБ совместно с оперуполномоченными подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

«Сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей в качестве начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а в последующем, по итогам служебной проверки УСБ, уволен из системы МВД по отрицательным мотивам», — отметил Валерий Горелых.

Уголовное дело против сообщников И. Ергеледжи было закрыто в связи с их активной помощью следствию.
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