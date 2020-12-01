Бывший замглавы Тугулымского городского округа приговорен к лишению свободы и штрафу в 4,2 млн рублей за взятку

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Талицкий районный суд приговорил бывшего замглавы Тугулымского городского округа к 8 годам лишения свободы и штрафу более 4,2 млн руб. за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что в декабре 2014 года управление образования Тугулымского городского округа и строительная компания, победившая в торгах, заключили договор на строительство детского сада в поселке Юшала Тугулымского района. Далее осужденный, находясь в своем рабочем кабинете, предложил генеральному директору строительной организации передать ему взятку в размере 2% от стоимости муниципального контракта, то есть более 2 млн руб.



«При этом, осужденный пообещал оказать содействие в принятии строительных работ, предусмотренных контрактом, в том числе невыполненных, дать указание подчиненным сотрудникам подписать акты приемки работ по форме КС-2 и КС-3, являющиеся основанием для перечисления денежных средств строительной компании в рамках контракта», — говорится в сообщении.



Предприниматель согласился на это предложение и периодически перечислял заместителю главы деньги на банковскую карту. С апреля по декабрь 2015 года было перечислено 1,4 млн руб. Впоследствии гендиректор сообщил правоохранителям об этом преступлении, поэтому в отношении него уголовное дело не было возбуждено.



Талицкий районный суд признал бывшего замглавы виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере». Помимо штрафа и лишения свободы, осужденный на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных функций.