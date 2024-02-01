Экс-глава Пышминского городского округа Виктор Соколов осужден на 8 лет строгого режима за взятку

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Тавдинский районный суд приговорил бывшего директора МУП «Тепловые инженерные системы» ...11.08.2023 Бывший глава Пышминского городского округа предстанет перед судом по обвинению в получении взятки
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. Бывший глава Пышминского городского округа Виктор Соколов предстанет перед судом по ...09.07.2021 Суд приговорил экс-гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова к 10 годам лишения свободы
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) ...09.07.2021 Суд приговорил экс-гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова к 10 годам лишения свободы
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего генерального директора особой ...08.04.2019 Бывшего главного архитектора Первоуральска приговорили к 8 годам лишения свободы за получение взятки
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2019. Первоуральский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего ...