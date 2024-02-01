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Экс-глава Пышминского городского округа Виктор Соколов осужден на 8 лет строгого режима за взятку

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Камышловский районный суд Свердловской области приговорил бывшего главу Пышминского городского округа Виктора Соколова к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 15 млн руб. по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом, в особо крупном размере». Кроме того, осужденный обязан будет возместить государству сумму взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии обвинения, с сентября 2014 по декабрь 2019 года В. Соколов получал взятки деньгами, услугами и стройматериалами «за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП «Водоканалсервис».

«Общая сумма полученной взятки составила свыше 1,5 млн руб.», — резюмировала пресс-служба ведомства. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.
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