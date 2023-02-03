Бывший глава Пышминского городского округа предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. В Алапаевске перед судом предстанет 41-летний бывший таможенник, который обвиняется в ...29.04.2021 Экс-глава Тугулыма предстанет перед судом по обвинению в получении взятки на сумму более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Прокуратура Тугулыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ...18.06.2020 Экс-глава финансового управления администрации Тугулыма предстанет перед судом по делу о взятке
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2020. Бывший начальник финансового управления администрации Тугулымского городского округа ...15.04.2020 В отношении главы Тугулыма возбуждено уголовное дело по факту получения взятки на 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2020. В отношении главы Тугулымского городского округа Сергея Селиванова возбуждено уголовное ...16.03.2018 Бывший замглавы Арамили предстанет перед судом по обвинению в получении взятки
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2018. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ...