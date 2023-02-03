Бывший глава Пышминского городского округа предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. Бывший глава Пышминского городского округа Виктор Соколов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Обвинительное заключение утвердила местная прокуратура.



По данным следствия, в период с сентября 2014 по декабрь 2019 года обвиняемый получил взятку в виде строительных материалов стоимостью 450 тыс. руб. Также ему незаконно демонтировали старую веранду, построили новую, установили окна и дверные блоки. Общая стоимость вознаграждения превысила 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В обмен на это глава муниципалитета взял на себя «покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП «Водоканалсервис».



Уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом, в особо крупном размере» рассмотрит Камышловский районный суд.