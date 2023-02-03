УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:44

Бывший глава Пышминского городского округа предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. Бывший глава Пышминского городского округа Виктор Соколов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Обвинительное заключение утвердила местная прокуратура.

По данным следствия, в период с сентября 2014 по декабрь 2019 года обвиняемый получил взятку в виде строительных материалов стоимостью 450 тыс. руб. Также ему незаконно демонтировали старую веранду, построили новую, установили окна и дверные блоки. Общая стоимость вознаграждения превысила 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В обмен на это глава муниципалитета взял на себя «покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП «Водоканалсервис».

Уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом, в особо крупном размере» рассмотрит Камышловский районный суд.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.02.2023 В Алапаевске будут судить за получение взятки и разглашение тайны бывшего таможенника

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. В Алапаевске перед судом предстанет 41-летний бывший таможенник, который обвиняется в ...

29.04.2021 Экс-глава Тугулыма предстанет перед судом по обвинению в получении взятки на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Прокуратура Тугулыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ...

18.06.2020 Экс-глава финансового управления администрации Тугулыма предстанет перед судом по делу о взятке

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2020. Бывший начальник финансового управления администрации Тугулымского городского округа ...

15.04.2020 В отношении главы Тугулыма возбуждено уголовное дело по факту получения взятки на 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2020. В отношении главы Тугулымского городского округа Сергея Селиванова возбуждено уголовное ...

16.03.2018 Бывший замглавы Арамили предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2018. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (301)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18