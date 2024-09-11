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Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное до в отношении экс-министра транспорта Свердловской области Василия Старкова

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Суды в Екатеринбурге рассмотрят уголовное до в отношении бывшего начальника ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» Вячеслава Данилова и экс-министра транспорта региона Василия Старкова.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, бывший чиновник обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в особо крупном размере», а экс-глава казенного учреждения по частям 2 и 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за общее покровительство по службе в значительном и особо крупном размерах».

Следствие установило, что в сентябре 2023 года Василий Старков лично получил от основного собственника одной из строительных организаций взятку в размере 4 млн руб. за обеспечение заключения госконтрактов на выполнение работ по содержанию автодорог в Свердловской области. Глава министерства в свою очередь дал устное указание Вячеславу Данилову заключить соглашения с этой компанией.

Кроме того, по версии следственных органов глава казенного учреждения в ходе личных встреч с руководителями ремонтных и строительных организаций, указывал на возможность передачи ему взятки за общее покровительство. При этом, суммы, а также конкретные действия, которые будут совершены за переданные ему денежные средства, сторонами не обсуждались.

В период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года руководитель ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» получил в качестве незаконного вознаграждения 12,1 млн рублей.

Оба обвиняемые свою вину признали. Уголовные дела после вручения им обвинительных заключений будут направлены в Кировский и Октябрьский районные суды Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Напомним, экс-главу свердловского министерства транспорта Василия Старкова задержали в июле этого года.

В сентябре по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга он был оставлен под домашним арестом до 31 октября 2024 года. Несмотря на то, что адвокат Василия Старкова обжаловал постановление в суде апелляционной инстанции, попросив более мягкой меры пресечения, постановление суда первой инстанции было оставлено без изменений.
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