Свердловская прокуратура оштрафовала дорожную компанию на 10 млн руб за коррупцию

Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное до в отношении экс-министра транспорта Свердловской области Василия Старкова

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Суды в Екатеринбурге рассмотрят уголовное до в отношении бывшего начальника ГКУ ...