Свердловская прокуратура оштрафовала дорожную компанию на 10 млн руб за коррупцию

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Суды в Екатеринбурге рассмотрят уголовное до в отношении бывшего начальника ГКУ ...27.01.2023 Компания «Листопад» из Тавды оштрафована на 500 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Тавдинское ООО «Листопад» оштрафовано на 500 тыс. руб. за нарушение антимонопольного ...05.12.2022 Компанию «Урал Щебень» оштрафовали за незаконное предложение сотруднику налоговой службы 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области прокуратура оштрафовала ООО ПК «Урал Щебень» за передачу взятки ...15.04.2020 В отношении главы Тугулыма возбуждено уголовное дело по факту получения взятки на 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2020. В отношении главы Тугулымского городского округа Сергея Селиванова возбуждено уголовное ...08.12.2017 Компанию «Уралгоршахткомплект» оштрафовали на 1 млн рублей за взятку
УрБК, Челябинск, 08.12.2017. Мировой суд судебного участка № 2 Верхнего Уфалея Челябинской области оштрафовал ...