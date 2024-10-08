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Свердловская прокуратура оштрафовала дорожную компанию на 10 млн руб за коррупцию

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. Свердловская прокуратура оштрафовала дорожную компанию «Новая Магистраль» на 10 млн руб за коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Согласно сообщению, по материалам проверок было выявлено, что с ноября 2022 года по август 2023 года замдиректора «Новой магистрали» передал на тот момент начальнику ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» взятку в размере 2 млн руб. за покровительство компании в ходе госконтрактов.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По итогам его рассмотрения организацию суд приговорил к штрафу на сумму 10 млн руб., а также конфисковал в доход государства сумму взятки.

В отношении уже бывшего начальника ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» возбуждено уголовное дело по чч. 2, 6 ст. 290 УК РФ «получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за общее покровительство по службе, в значительном и особо крупном размерах». На данный момент оно рассматривается в суде.

Заместитель директора коммерческой организации в связи с деятельным раскаянием и способствованием раскрытию преступления уголовного преследования избежал.
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