Суд оштрафовал двух екатеринбургских полицейских за взятку в 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего начальника отдела по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска ОП-12 УМВД России по Екатеринбургу Максима Кузьмина к штрафу в 2 млн руб. и бывшего заместителя начальника ОП-6 УМВД России по Екатеринбургу Игоря Киселева к штрафу в 950 тыс. руб. за взятку в размере 200 тыс. руб.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, они были признаны виновными по частям 2 и 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки, в значительном и крупном размерах».



По версии следствия, в апреле 2022 подразделение Кузьмина расследовало кражу в СНТ «Василек». Родственник задержанного обратился к Киселеву, который был знаком с Кузьминым, с просьбой помочь прекратить уголовное преследование за взятку в размере 200 тыс. руб.



Также на месте преступления задержанный выронил паспорт, который Киселев ему вернул за 50 тыс. руб. в августе 2022 года. «Кроме того, он также получил в качестве вознаграждения пустую коробку из-под iPhone 13 Pro, полагая, что в ней находится телефон, который он также рассчитывал получить в качестве вознаграждения», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.



После получения взятки его арестовали сотрудники УФСБ России по Свердловской области.