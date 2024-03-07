Суд оштрафовал двух екатеринбургских полицейских за взятку в 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Камышловский районный суд Свердловской области приговорил бывшего главу Пышминского ...01.02.2024 Суд приговорил экс-директора МУПа в Тавде к 9 годам колонии за взятку в размере 250 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Тавдинский районный суд приговорил бывшего директора МУП «Тепловые инженерные системы» ...12.09.2018 За взятку экс-начальник отдела противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга приговорен к 2,5 годам заключения
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. Вынесен приговор бывшему начальнику подразделения противодействия коррупции УМВД России ...01.11.2016 В Екатеринбурге за взятку будут судить бывшего замначальника колонии №10
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2016. Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего ...18.12.2014 Экс-начальник управления безопасности ГУФСИН России по Свердловской области приговорен к 7 годам лишения свободы за взятку
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2014. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении бывшего начальника ...