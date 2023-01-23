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Вчера, 17:03

Суд приговорил экс-директора МУПа в Тавде к 9 годам колонии за взятку в размере 250 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Тавдинский районный суд приговорил бывшего директора МУП «Тепловые инженерные системы» к 9 годам лишения свободы, штрафу в размере 4 млн руб. и лишил его права занимать руководящие и хозяйственные должности в муниципальных учреждениях в течение 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

По версии обвинения, осенью 2021 года осужденный за взятку в размере 250 тыс. руб. предложил директору ООО «Листопад» помощь в победе на электронном аукционе по закупке муниципалитетом древесины для нужд МУПа, которым он руководил. В марте-апреле вся сумма взятки была перечислена на счет осужденного.

Суд признал его виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки, в крупном размере, за совершение действий в пользу взяткодателя». Директор ООО «Листопад» избежал уголовного преследования, так как активно сотрудничал со следствием.
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