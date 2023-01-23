Суд приговорил экс-директора МУПа в Тавде к 9 годам колонии за взятку в размере 250 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Талицкий районный суд приговорил бывшего замглавы Тугулымского городского округа к 8 ...09.07.2021 Суд приговорил экс-гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова к 10 годам лишения свободы
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) ...09.07.2021 Суд приговорил экс-гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова к 10 годам лишения свободы
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего генерального директора особой ...18.12.2014 Экс-начальник управления безопасности ГУФСИН России по Свердловской области приговорен к 7 годам лишения свободы за взятку
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2014. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении бывшего начальника ...25.11.2013 Бывший замдиректора Фонда жилищного строительства Свердловской области осужден за взятку в размере 17 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2013. Бывший заместитель директора ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» Александр Перминов ...