Экс-сотрудник таможни в Екатеринбурге осужден на 3 года и 6 месяцев за взятку в 113 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. Ленинский суд Екатеринбурга приговорил бывшего сотрудника Екатеринбургской таможни к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу за взятку в размере 113 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).



По версии службы по противодействию коррупции УТУ, осужденный передавал некоей коммерческой организации служебную информацию за вознаграждение. В итоге он был осужден по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и части 3 статьи 183 УК РФ «Собирание сведений, составляющих налоговую тайну, незаконным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору» на 3 года и 6 месяцев лишения свободы.



Кроме того, экс-таможенника оштрафовали на 819 тыс. руб. (семикратная сумма взятки) и лишили права на 2 года занимать ряд должностей на госслужбе.