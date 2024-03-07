Экс-сотрудник таможни в Екатеринбурге осужден на 3 года и 6 месяцев за взятку в 113 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Камышловский районный суд Свердловской области приговорил бывшего главу Пышминского ...01.02.2024 Суд приговорил экс-директора МУПа в Тавде к 9 годам колонии за взятку в размере 250 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Тавдинский районный суд приговорил бывшего директора МУП «Тепловые инженерные системы» ...09.07.2021 Суд приговорил экс-гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова к 10 годам лишения свободы
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) ...09.07.2021 Суд приговорил экс-гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова к 10 годам лишения свободы
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего генерального директора особой ...01.08.2016 В Серове за получение взятки осужден бывший сотрудник ГУФСИН
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2016. В Серове осужден бывший младший инспектор отдела ФКУ ИК № 14 объединения исправительных ...