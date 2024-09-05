Суд приговорил замдиректора первоуральского МУП «Водоканал» Сергея Матафонова к 4 годам лишения свободы за получение взятки и мошенничество

Прокуратура просит приговорить замдиректора МУП «Водоканал» Первоуральска к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за получение взятки и мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Прокуратура просит приговорить к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы замдиректора МУП ...