Суд приговорил замдиректора первоуральского МУП «Водоканал» Сергея Матафонова к 4 годам лишения свободы за получение взятки и мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Первоуральский городской суд вынес приговор заместителю директора местного МУП «Водоканал» Сергею Матафонову. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Его признали виновным пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки, в крупном размере», части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием своего служебного положения».
По данным следствия, обвиняемый, занимая должность заместителя директора по производству муниципального предприятия, в период с октября по декабрь 2019 года получил взятку от индивидуального предпринимателя, выполнявшего работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения на территории Первоуральска.
Незаконное вознаграждение в размере 750 тыс. руб. предназначалось за общее покровительство коммерческой деятельности бизнесмена, в том числе за беспрепятственную приемку выполненных работ.
Кроме того, обвиняемый убедил директора ООО «Ремонтно-строительное управление № 12», с которым был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ в рамках реализации инвестпроекта по модернизации насосно-фильтровальной станции, в необходимости заключения с этим предпринимателем договоров подряда на сумму свыше 6,5 млн руб. на выполнение ряда работ.
Замдиректора муниципального предприятия дал указание своему подчиненному направить работника для осуществления строительного контроля за ходом проведения земляных работ на земельном участке сына.
Сергей Матафонов свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал.
Прокуратура просила
приговорить его к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления на срок 7 лет.
Суд, рассмотрев материалы дела, назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн 520 тыс. руб. Кроме того, он лишен права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах государственной власти и органах местного самоуправления на срок 3 года.