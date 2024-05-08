Суд Первоуральска рассмотрит уголовное дело замдиректора ППМУП «Водоканал» по обвинению во взяточничестве и мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство следователя и оставил экс-директора ...27.03.2024 Первоуральск остался без холодной воды из-за коммунальной аварии
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. В ходе прокладки кабеля в Первоуральске 27 марта был поврежден Нижне-Сергинский ...06.02.2024 В Первоуральске после серии коммунальных аварий уволили директора местного МУП «Водоканал»
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В Первоуральске уволили директора ППМУП «Водоканал» Артура Гузаирова. Решение о ...03.10.2023 Возбуждено уголовное дело из-за поставки некачественной воды жителям Первоуральска
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Из-за поставки некачественной воды в Первоуральске возбуждено уголовное дело по части ...29.06.2015 Первоуральский «Водоканал» оштрафован на 2,5 млн рублей за нарушение закона о конкуренции
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2015. УФАС по Свердловской области оштрафовало Первоуральское производственное муниципальное ...