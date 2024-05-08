Суд Первоуральска рассмотрит уголовное дело замдиректора ППМУП «Водоканал» по обвинению во взяточничестве и мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство следователя и оставил экс-директора ...

Суд оставил под стражей экс-директора МУП «Водоканал» Первоуральска Артура Гузаирова

Первоуральск остался без холодной воды из-за коммунальной аварии

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. В ходе прокладки кабеля в Первоуральске 27 марта был поврежден Нижне-Сергинский ...