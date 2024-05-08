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Суд Первоуральска рассмотрит уголовное дело замдиректора ППМУП «Водоканал» по обвинению во взяточничестве и мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В Первоуральский городской суд поступило уголовное дело, возбужденное против заместителя директора ППМУП «Водоканал». Как пишет пресс-служба свердловской прокуратуры, он обвиняется по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки, в крупном размере», части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием своего служебного положения».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, по версии обвинения, в 2019 году замглавы предприятия получил взятку в размере 750 тыс. руб. от подрядчика, занимавшегося реконструкцией сетей водоснабжения в Первоуральске. Позже обвиняемый добился того, чтобы данный подрядчик получил госконтракт на 6,5 млн руб.

Кроме того, обвиняемый использовал ресурсы организации для строительства на земельном участке его сына. Там работали сотрудники «Водоканала», также обвиняемый отправил на эту стройку казенный строительный материал и оборудование на сумму свыше 25 тыс. руб.

Стоит отметить, что в феврале 2024 года в Первоуральске после серии коммунальных аварий уволили директора ППМУП «Водоканал» Артура Гузаирова. Как заявил глава ГО Первоуральск Игорь Кабец, А. Гузаиров не справился со своими обязанностями, вследствие чего произошло несколько крупных аварий на системе водоснабжения и водоотведения Первоуральска.

Ранее, в октябре 2023 года, после прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».
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