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Вчера, 17:01

Первоуральск остался без холодной воды из-за коммунальной аварии

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. В ходе прокладки кабеля в Первоуральске 27 марта был поврежден Нижне-Сергинский водовод, в результате чего подача холодной воды в город была ограничена на время устранения последствий аварии, сообщает официальный портал администрации Первоуральска.

«Место повреждения уже выявлено, сейчас все силы и средства направлены на определение характера аварии и ее дальнейшее устранение. Подняты все ремонтные бригады, ситуация находится на моем личном контроле», — цитирует портал главу городского округа Первоуральск Игоря Кабца.

Авария затронула улицы Ватутина, Физкультурников, Чкалова и проспект Ильича. Организован подвоз холодной воды в автоцистернах.

Ранее в Первоуральске были проблемы с качеством воды и авариями в системе водоснабжения города, в результате чего в октябре 2023 года после прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». В феврале 2024 года стало известно об увольнении директора ППМУП «Водоканал» Артура Гузаирова.

«Директор «Водоканала» должен осознавать всю степень ответственности за обеспечение горожан жизненно важным ресурсом — водой, включая безаварийное функционирование систем водообеспечения, своевременную реконструкцию и ремонт водопроводов и канализации. Артур Гузаиров не справился со своими обязанностями, вследствие чего произошло несколько крупных аварий на системе водоснабжения и водоотведения Первоуральска», — заявил тогда И. Кабец, комментируя увольнение А. Гузаирова.
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