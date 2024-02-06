Первоуральск остался без холодной воды из-за коммунальной аварии

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УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В Первоуральске уволили директора ППМУП «Водоканал» Артура Гузаирова. Решение о ...

В Первоуральске утром 7 декабря полностью восстановлено водоснабжение

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