Возбуждено уголовное дело из-за поставки некачественной воды жителям Первоуральска

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. В Первоуральске суд обязал местное муниципальное унитарное предприятие (МУП) ...05.04.2016 Жители Первоуральска получили право на перерасчет платы за некачественную питьевую воду
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2016. Жители Первоуральска получили право на перерасчет платежей за питьевую воду, которая не ...08.08.2012 В Артинском районе выявлены нарушения требований санитарных норм воды
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2012. Прокуратура Артинского района возбудила шесть административных дел в отношении четырех ...31.01.2011 ГУ МЧС РФ по Свердловской области: Причиной перебоев с водоснабжением Первоуральска стало значительное потребление городом воды
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2011. «В результате значительного потребления воды в городе Первоуральске с учетом ...24.08.2010 По требованию прокуратуры МАУ «Водоканал Красноуральск» возобновило водоснабжение поселка Пригородный в ГО Красноуральск
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2010. Благодаря мерам прокурорского реагирования в квартиры жителей поселка Пригородный в ...