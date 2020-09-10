Возбуждено уголовное дело из-за поставки некачественной воды жителям Первоуральска

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Из-за поставки некачественной воды в Первоуральске возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Решение о возбуждении уголовного дела было принято после прокурорской проверки. В надзорном ведомстве посчитали, что сотрудники городской администрации и ППМУП «Водоканал» не приняли мер для обеспечения жителей Первоуральска качественной водой.



«Модернизированная насосно-фильтровальная станция не обеспечивает нормативную очистку воды из Верхне-Шайтанского водохранилища. На указанном объекте в полном объеме не выполнены необходимые мероприятия по обеспечению глубокой фильтрации воды из поверхностного водозабора», — говорится в сообщении.



После прокурорской проверки главе Первоуральска Игорю Кабцу вынесено предостережение. Директора ППМУП «Водоканал» оштрафовали по административному делу по статье 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде». Кроме того, потребителям Первоуральска произведен перерасчет платы за водоснабжение на общую сумму более 5,2 млн руб.