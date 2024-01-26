В Первоуральске после серии коммунальных аварий уволили директора местного МУП «Водоканал»

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В Первоуральске уволили директора ППМУП «Водоканал» Артура Гузаирова. Решение о досрочном расторжении трудового договора принял глава ГО Первоуральск Игорь Кабец, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Директор «Водоканала» должен осознавать всю степень ответственности за обеспечение горожан жизненно важным ресурсом — водой, включая безаварийное функционирование систем водообеспечения, своевременную реконструкцию и ремонт водопроводов и канализации. Артур Гузаиров не справился со своими обязанностями, вследствие чего произошло несколько крупных аварий на системе водоснабжения и водоотведения Первоуральска. Нам предстоит большая работа по реконструкции коммунальных сетей и реализации плана по недопущению обмеления водохранилища и сейчас необходимо сосредоточится на ключевых задачах. Уверен, кадровые изменения будут этому способствовать», — прокомментировал свое решение Игорь Кабец.
В пресс-службе отмечают, что временно исполняющим обязанности директора предприятия назначен заместитель директора ППМУП «Водоканал» Сергей Матафонов. Глава муниципалитета поручил ему в кратчайшие сроки решить проблему с затоплением канализаций в жилых домах, а также продолжать осуществление ежедневного мониторинга качества водоснабжения. Имя нового директора ППМУП «Водоканал» будет сообщено дополнительно в ближайшее время.
Напомним, что в октябре прошлого года из-за поставки некачественной воды в Первоуральске было возбуждено
уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».
Такое решение было принято после прокурорской проверки. В надзорном ведомстве посчитали, что сотрудники городской администрации и ППМУП «Водоканал» не приняли мер для обеспечения жителей Первоуральска качественной водой.
«Модернизированная насосно-фильтровальная станция не обеспечивает нормативную очистку воды из Верхне-Шайтанского водохранилища. На указанном объекте в полном объеме не выполнены необходимые мероприятия по обеспечению глубокой фильтрации воды из поверхностного водозабора», — говорится в сообщении.
После прокурорской проверки главе Первоуральска Игорю Кабцу вынесено предостережение. Директора ППМУП «Водоканал» оштрафовали по административному делу по статье 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде». Кроме того, потребителям Первоуральска произведен перерасчет платы за водоснабжение на общую сумму более 5,2 млн руб.