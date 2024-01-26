В Первоуральске после серии коммунальных аварий уволили директора местного МУП «Водоканал»

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В Первоуральске утром 7 декабря полностью восстановлено водоснабжение

УрБК, Екатеринбург. 07.12.2023. Авария на Нижнесергинском водоводе, из-за которой было нарушено водоснабжение ряда ...

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УрБК, Екатеринбург, 29.06.2015. УФАС по Свердловской области оштрафовало Первоуральское производственное муниципальное ...