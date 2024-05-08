УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:48

Экс-главе «Водоканала» в Первоуральске вынесли приговор за коммунальный коллапс

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Первоуральский городской суд 5 сентября 2025 года приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего директора городского водоканала Артура Гузаирова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как было установлено в суде, подсудимый не организовал техническое обследование и ремонт сетей водоотведения, что повлекло проблемы с водоснабжением жителей Первоуральска с 2022 по 2024 годы. В декабре 2023 года муниципалитет и вовсе оказался без воды.

Гузаиров был признан виновным по ч.3 ст.286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с причинением тяжких последствий, из иной личной заинтересованности», ч. 3 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия». Отбывать наказание Гузаиров будет в колонии общего режима после вступления приговора в силу.

Артур Гузаиров покинул пост директора первоуральского водоканала в начале февраля 2025 года. В период работы Гузаирова Первоуральск сотрясали коммунальные ЧП, из-за которых жители города могли сутками оставаться без воды.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.05.2024 Суд оставил под стражей экс-директора МУП «Водоканал» Первоуральска Артура Гузаирова

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство следователя и оставил экс-директора ...

27.03.2024 Первоуральск остался без холодной воды из-за коммунальной аварии

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. В ходе прокладки кабеля в Первоуральске 27 марта был поврежден Нижне-Сергинский ...

29.09.2021 Бывший замначальника колонии в поселке Восточный осужден на 3,5 года за взятку в 60 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В Свердловской области вынесли приговор 42-летнему Алимураду Фейзуллаеву, уже бывшему ...

03.09.2019 В Березовском вынесли приговор бывшему сотруднику полиции за помощь в инсценировке ДТП

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. Березовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего ...

03.05.2018 В Невьянске возбуждено уголовное дело по факту предоставления артели «Нейва» участка земли без торгов

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Невьянская городская прокуратура выявила нарушения земельного и природоохранного ...

Популярные новости
08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные07.08.2025Борис Рабинович: Мы сами ездим за кофе в Бразилию, Колумбию, Эфиопию, Кению21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (178)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.