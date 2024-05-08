Экс-главе «Водоканала» в Первоуральске вынесли приговор за коммунальный коллапс

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Первоуральский городской суд 5 сентября 2025 года приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего директора городского водоканала Артура Гузаирова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.



Как было установлено в суде, подсудимый не организовал техническое обследование и ремонт сетей водоотведения, что повлекло проблемы с водоснабжением жителей Первоуральска с 2022 по 2024 годы. В декабре 2023 года муниципалитет и вовсе оказался без воды.



Гузаиров был признан виновным по ч.3 ст.286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с причинением тяжких последствий, из иной личной заинтересованности», ч. 3 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия». Отбывать наказание Гузаиров будет в колонии общего режима после вступления приговора в силу.



Артур Гузаиров покинул пост директора первоуральского водоканала в начале февраля 2025 года. В период работы Гузаирова Первоуральск сотрясали коммунальные ЧП, из-за которых жители города могли сутками оставаться без воды.