Экс-директора ППМУП «Водоканал» Первоуральска Артура Гузаирова поместили под домашний арест

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В Первоуральский городской суд поступило уголовное дело, возбужденное против ...08.05.2024 Суд оставил под стражей экс-директора МУП «Водоканал» Первоуральска Артура Гузаирова
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство следователя и оставил экс-директора ...23.07.2020 Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова отправили под домашний арест
Свердловский областной суд изменил меру пресечения для гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова. 15 июля ...23.07.2020 Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова отправили под домашний арест
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2020. Свердловский областной суд изменил меру пресечения для гендиректора ОЭЗ «Титановая ...28.06.2016 Свердловский облсуд сменил меру пресечения Алексею Пьянкову на домашний арест
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2016. Свердловский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда ...