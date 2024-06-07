Экс-директора ППМУП «Водоканал» Первоуральска Артура Гузаирова поместили под домашний арест

Суд Первоуральска рассмотрит уголовное дело замдиректора ППМУП «Водоканал» по обвинению во взяточничестве и мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В Первоуральский городской суд поступило уголовное дело, возбужденное против ...