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Экс-директора ППМУП «Водоканал» Первоуральска Артура Гузаирова поместили под домашний арест

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство экс-директора ППМУП «Водоканал» Первоуральска Артура Гузаирова и поместил того под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Ранее УрБК писал о том, что в феврале 2024 года глава ГО Первоуральск Игорь Кабец досрочно расторг трудовой договор с А. Гузаировым. Позднее ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 «Халатность», пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». 26 апреля Первоуральский городской суд поместил его под арест до 2 июня 2024 года. 31 мая мера пресечения была продлена до 3 июля.

Защита А. Гузаирова обжаловала постановление в вышестоящей инстанции, и Свердловский областной суд принял решение поместить подсудимого под домашний арест до 2 июля. Экс-директору муниципального предприятия установлены запреты на общение со свидетелями, другими подозреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу, на отправление и получение почтово-телеграфных отправлений, а также использование интернета за рядом исключений.
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