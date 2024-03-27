Суд оставил под стражей экс-директора МУП «Водоканал» Первоуральска Артура Гузаирова

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. В ходе прокладки кабеля в Первоуральске 27 марта был поврежден Нижне-Сергинский ...26.01.2024 Суд оставил экс-главу свердловского Управления автодорог под стражей до 17 марта
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Свердловский областной суд оставил бывшего начальника Управления автомобильных дорог ...16.01.2024 Экс-директора свердловского Управления капстроительства Игоря Дубровина отпустили из-под стражи в зале суда
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу бывшего директора ...16.11.2018 Суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб на арест начальника ОМВД по Первоуральску Олега Грехова
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Свердловский областной суд по ходатайству прокурора отложил рассмотрение апелляционных ...24.03.2014 Свердловский областной суд оставил замруководителя УФАС по Свердловской области под стражей
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2014. Свердловский областной суд сегодня, 24 марта, оставил в силе постановление Ленинского ...