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Суд оставил под стражей экс-директора МУП «Водоканал» Первоуральска Артура Гузаирова

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство следователя и оставил экс-директора «Водоканала» Первоуральска Артура Гузаирова под стражей до 2 июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба свердловского облсуда.

Ранее УрБК писал о том, что в феврале 2024 года глава ГО Первоуральск Игорь Кабец досрочно расторг трудовой договор с А. Гузаировым.

Позднее А. Гузаирову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 «Халатность», пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

26 апреля Первоуральский городской суд поместил его под арест до 3 июня 2024 года. Защита обвиняемого подала апелляцию в свердловский облсуд. Суд удовлетворил и ходатайство защитника об отмене постановления суда первой инстанции, и ходатайство следователя о содержании обвиняемого под стражей. В итоге А. Гузаиров помещен под арест до 2 июня.
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