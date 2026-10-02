Реконструкция путепровода через улицу Высоцкого на ЕКАД вышла на финальный этап

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. Реконструкция путепровода через улицу Высоцкого на 13-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) вышла на финальный этап — строители монтируют балки пролетного строения нового сооружения, по которому пройдут три полосы движения. Работы проходят в рамках реконструкции участка ЕКАД с 10-го по 24-й километр, сообщает департамент информполитики региона.

Новый путепровод строят с учетом требований к магистральной автомобильной дороге первого класса. Специалисты уже выполнили комплекс подготовительных работ: устроили фундамент на монолитной плите, стойки из монолитного железобетона, монолитные насадки и шкафные стенки.

«Работы ведутся на путепроводе без полного ограничения движения. Кольцевая автодорога движется в привычном ритме», — рассказал начальник службы технадзора Управления автодорог Свердловской области Дмитрий Мукашев.

Балки пролетного строения монтируют с помощью автомобильного крана грузоподъемностью 100 т. Всего строители устанавливают 22 балки длиной по 33 метра каждая. После этого специалисты приступят к устройству проезжей части, а также монтажу барьерного и перильного ограждений.

Реконструкция участка ЕКАД с 10-го по 24-й километр от Тюменского тракта в северном направлении предусматривает расширение автомобильной дороги с двух до шести полос. Модернизация кольцевой автодороги позволит увеличить ее пропускную способность и обеспечить движение транспорта в Екатеринбургской агломерации. Губернатор Денис Паслер поручил завершить реконструкцию участка и запустить движение по всем полосам в 2028 году.

Развитие ЕКАД входит в комплексную работу по формированию транспортного каркаса Свердловской области. Губернатор Денис Паслер ранее отмечал, что регион последовательно развивает ключевые дорожные направления. «Каждый год в нашем регионе появляются современные дороги. Последовательно ремонтируем трассу М-5 «Урал». В прошлом году в рамках проекта М-12 запустили скоростной участок от Екатеринбурга до Казани и обход Богдановича на тюменском направлении. Совсем скоро единый транспортный коридор достигнет Тюмени. Продолжаем реконструкцию ЕКАДа — это позволит практически бесшовно соединить все ключевые трассы», — писал ранее Денис Паслер.