В Свердловской области на участке ЕКАД введена временная схема движения

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. В Свердловской области на участке екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) с 10 км по 15 км — от съезда с дублера Сибирского тракта до пересечения с ул. Высоцкого — введена новая временная схема движения, сообщает департамент информполитики региона.

Перезапустили движение на новую сторону путепровода на пересечении с улицей Высоцкого управление автодорог Свердловской области и АО «Трест Уралтрансспецстрой». Путепровод построен в рамках реконструкции участка 10–24 км ЕКАД. Теперь транспорт движется по правой стороне будущей шестиполосной магистрали. На старом путепроводе начинается реконструкция. После проведения работ он обеспечит движение по левой стороне расширенного участка ЕКАД.

Реконструкция Екатеринбургской кольцевой автодороги ведется на участке с 10-го по 24-й километр – от Тюменского тракта в северном направлении. Работы выполняются в рамках областной государственной программы развития транспортного комплекса и находятся под контролем губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Полностью завершить реконструкцию и обеспечить запуск движения по всему участку ЕКАД глава региона поручил в 2028 году. В 2026 году планируется открыть полноценное движение по шести полосам на участке протяженностью 2,6 км. На объекте одновременно строят новые полосы движения, путепроводы, транспортные развязки и пешеходную инфраструктуру. После завершения реконструкции ЕКАД на этом участке расширят до шести полос.