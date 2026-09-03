Денис Паслер призвал свердловские предприятия ОПК присоединиться к Уральской демографический доктрине

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Губернатор Свердловской области Д. Паслер призвал предприятия оборонно-промышленного комплекса региона присоединиться к корпоративному демографическому стандарту. Об этом он заявил на расширенном заседании президиума Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области и регионального отделения Союза машиностроителей России.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы развития оборонно-промышленного комплекса и основные направления работы по приоритетам, обозначенным президентом РФ. В том числе речь шла о кадровой политике и мерах поддержки сотрудников предприятий.

«Я знаю, что руководители предприятий отрасли всегда ответственно относятся к коллективам. Рассчитываю, что такие принципы всегда будут определяющими в вашей кадровой политике. Мы разработали Уральскую демографическую доктрину, которая включает беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. Также каждое предприятие Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области может стать частью экосистемы поддержки рождаемости в регионе в рамках корпоративного демографического стандарта», - сказал Д. Паслер.

Ранее губернатор сообщил, что система комплексной поддержки рождаемости и многодетности начнет работать в Свердловской области с 1 января 2027 года. В настоящее время социальный блок регионального правительства разрабатывает необходимые нормативные документы.

На реализацию новых мер поддержки в областном бюджете предусмотрено около 2,3 млрд руб. ежегодно.

Корпоративный демографический стандарт, утвержденный в Свердловской области, предусматривает меры, которые должны помочь сотрудникам совмещать работу и воспитание детей, стимулировать рождаемость и укреплять семейные ценности. Д. Паслер призвал руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса присоединиться к стандарту.