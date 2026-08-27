Демографический поворот на Среднем Урале

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 26 августа провел торжественную церемонию вручения государственных наград многодетным родителям, в ходе которой официально представил новую Уральскую демографическую доктрину. Документ формирует комплексный и системный подход к повышению рождаемости и улучшению качества жизни семей. Новая система поддержки заработает с 1 января 2027 года, а на ее реализацию из регионального бюджета планируется направлять порядка 2,3 млрд рублей ежегодно.

Мероприятие объединило представителей семей из Березовского, Сысерти, Верхотурья и Верхней Пышмы. Почетного звания «Мать-героиня» удостоены Екатерина Кириченко из Березовского, воспитывающая 12 детей, и Лукина Черняк из Сысерти, вырастившая десять детей. Еще три семьи — Воложанины, Григорчук и Федотенко — получили медали ордена «Родительская слава». В общей сложности награжденные родители воспитывают 35 детей, многие из которых уже добились успехов в учебе, спорте и военной службе.

Именно опора на реальный опыт таких семей, по словам главы региона, ложится в основу новой социальной политики. Главный принцип доктрины звучит однозначно: чем больше семья, тем больше возможностей. Документ разрабатывался социальным блоком правительства области с учетом конкретных предложений, прозвучавших на IV Уральском форуме женщин «Создавая жизнь», прошедшем в июле в Екатеринбурге.

«Наша задача — показать молодым людям, что рождение детей не нужно откладывать на потом, что в Свердловской области созданы условия, чтобы совмещать карьеру и родительство, становиться многодетными семьями. И со стороны региона обязательно будет помощь.

Система комплексной поддержки рождаемости и многодетности заработает на Среднем Урале с 1 января 2027 года, социальный блок регионального правительства разрабатывает нормативные документы. Ее главный принцип — чем больше семья, тем больше возможностей», — написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Первый и наиболее затратный блок доктрины касается прямого финансового стимулирования многодетности. Существенно изменится механизм предоставления регионального материнского капитала. С 2027 года его будут выплачивать при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Сумма составит от 500 тысяч до 800 тысяч рублей, что является существенным подспорьем для семейного бюджета.

Вводится важная гибкость: семьи получат право выбора формата получения средств. Деньги можно будет забрать единовременно или оформить в виде ежемесячных выплат на протяжении трех лет. При выборе второго варианта средства разрешат тратить на любые нужды семьи, что особенно актуально в условиях текущей экономической нестабильности и инфляционных рисков.

Отдельное внимание уделено молодым родителям, совмещающим создание семьи с получением высшего или среднего профессионального образования. Вводится абсолютно новая мера: мама-студентка, обучающаяся на очной форме, будет получать 30 тысяч рублей ежемесячно. Выплата будет производиться либо до завершения учебы, либо до достижения ребенком трехлетнего возраста, что позволит девушкам не прерывать образовательную траекторию.

Также сохраняется и значительно расширяется выплата на улучшение жилищных условий для женщин, родивших первого ребенка в возрасте до 23 лет включительно. Теперь эти средства разрешено направлять не только на прямую покупку жилья, но и на уплату процентов или основного долга по ипотечному кредиту, а также на формирование первоначального взноса. Для уральского рынка недвижимости это станет дополнительным фактором поддержки спроса со стороны молодых семей.

«Значительный блок — это поддержка молодых семей. Например, мы введем абсолютно новую меру: мама-студентка будет получать 30 тысяч рублей каждый месяц, пока она продолжает учебу на очной форме или до достижения ребенком трехлетнего возраста. Оставим выплату на улучшение жилищных условий женщине, родившей первого ребенка в возрасте до 23 лет включительно, но расширим возможности расходования. Ее можно будет потратить на уплату процентов или основного долга по кредиту на приобретение жилья, а также на первоначальный взнос при покупке жилья», — подчеркнул Денис Паслер.

Третий блок доктрины смещает фокус с прямых денежных выплат на создание комфортной среды для работающих родителей. В регионе уже подписан Корпоративный демографический стандарт. Крупные и средние предприятия Среднего Урала приступили к разработке специальных программ поддержки своих сотрудников с детьми, включая льготы и гибкие условия труда.

На уровне государственной и городской инфраструктуры предусмотрены конкретные шаги: создание дополнительных комнат матери и ребенка в учебных заведениях и общественных местах, внедрение уроков семьеведения в школах и вузах. Активно прорабатываются вопросы организации гибкого графика работы детских садов, развития качественных продленок и создания профильных клубов для многодетных семей по месту жительства.

Инвестиция в размере 2,3 млрд рублей ежегодно представляет собой серьезную нагрузку на региональный бюджет, однако власти рассматривают эти расходы как долгосрочные стратегические вложения в человеческий капитал. Новая система призвана дополнить меры, реализуемые в контексте национального проекта «Семья», создавая на Среднем Урале условия, при которых рождение детей не нужно откладывать на потом.

Как отметил Денис Паслер, большая и счастливая семья остается основой настоящего и будущего не только Свердловской области, но и всей страны. Ожидается, что нормативные документы, закрепляющие описанные механизмы, будут окончательно доработаны и приняты до конца текущего года, чтобы с 1 января 2027 года жители региона могли в полном объеме воспользоваться новыми, хорошо продуманными мерами поддержки.

«Мы обязательно продолжим работу по совершенствованию этой системы. И я рад, что сегодня многодетные семьи поддержали эту доктрину, потому что они лучше всех понимают, что самое ценное в жизни — это семья и дети. Также они знают, что важно чувствовать поддержку на всех этапах родительства. Большая и счастливая семья — это основа настоящего и будущего Среднего Урала и всей России», — подчеркнул губернатор.