Свердловские власти поддержат молодые семьи с детьми

По поручению губернатора Евгения Куйвашева министерство социальной политики Свердловской области разработало
меры поддержки, нацеленные на повышение рождаемости в регионе. Они предусматривают помощь молодым мамам и семьям, где оба родителя являются студентами. Законопроект был согласован членами комитета по социальной политике Законодательного собрания региона, сообщил Департамент информационной политики Среднего Урала.
Дополнительные меры социальной поддержки молодых родителей были анонсированы
в ходе прямой линии с губернатором. Они распространяются, в том числе, на молодых свердловчанок в возрасте до 23 лет включительно. Так, при рождении первого ребенка с 1 января текущего года им будет предоставлена выплата на приобретение товаров первой необходимости для малыша в размере 50 тыс. рублей. Данная выплата осуществляется при условии наличия гражданства России и постоянного проживания в свердловском регионе.
Вторая мера социальной поддержки позволит молодой семье получить возмещение расходов на выплату процентов по кредиту или займу, оформленному для приобретения или строительства жилья, включая ипотеку. Максимальная сумма возмещения составляет 500 тыс. руб. Условия получения этой выплаты включают рождение первого ребенка с начала года и заключение кредитного договора на территории области молодой мамой или ее супругом.
Третья мера поддержки касается молодых семей с детьми, где оба родителя обучаются в высших учебных заведениях или других профессиональных образовательных организациях на очной форме обучения. Если хотя бы один ребенок в семье родился в текущем году, то родители могут получить компенсацию расходов на аренду жилья во время учебы на сумму не более 15 тыс. руб. в месяц.
Предоставляться помощь будет в виде электронного сертификата. Для получения средств по сертификату необходимо подать заявление в управление социальной политики по месту жительства с предъявлением данных Единой социальной карты. Заявление можно передать лично, посредством почты, через МФЦ или платформу Госуслуги.
Все предложенные поправки в законодательство региона были одобрены депутатами. Следующим этапом станет рассмотрение пакета мер социальной поддержки на пленарном заседании парламента Свердловской области.
Отметим, что комплексная поддержка семей с детьми правительством Свердловской области осуществляется в рамках национального проекта «Семья». Данный нацпроект стартовал с января этого года и служит логическим продолжением проекта «Демография».
Социальная поддержка в рамках нацпроекта «Семья» также предусматривает предоставление в собственность бесплатных земельных участков или компенсаций за них, выплату на приобретение школьной формы для детей из многодетных семей и другие меры, такие как выдача областного материнского капитала.
Региональный материнский капитал в Свердловской области предоставляется при рождении третьего и последующих детей и ежегодно индексируется. С 2011 года он увеличился
в полтора раза и в 2025 году составил более 170 тыс. руб., а при рождении одновременно трех и более детей — около 260 тыс. руб. Всего с 2011 года было выдано более 106 тыс. сертификатов. По словам министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, в связи с большой востребованностью программу решили продлить до 2030 года. За время реализации областной программы количество направлений, на которые можно потратить средства материнского капитала, увеличилось вдвое. Теперь средства сертификата можно направить на строительство и реконструкцию дома, включая проектные работы, подключение к инженерным сетям и монтаж оборудования.
Благодаря развитой системе социальной поддержки Свердловская область является одним из регионов-лидеров социального развития в стране. Так, число многодетных семей в регионе за последние 11 лет увеличилось
в 2,5 раза. В 2024 году их насчитывалось 70 тыс., что, по словам заместителя губернатора Павла Крекова, свидетельствует о том, что комплекс мер поддержки работает эффективно. Важность работы в направлении укрепления института семьи подчеркивал и губернатор области, вручая
многодетным семьям государственную награду «Родительская слава».
«Повышению престижа материнства и отцовства, защите детства, всесторонней поддержке семей, прежде всего, многодетных, служит и новый национальный проект «Семья». Многодетная российская семья должна быть нормой, а не исключением из правил, а традиционные семейные ценности — основой благополучной и счастливой жизни людей. Уверен, что пример ваших семей может убедить многих в том, что большая семья обладает огромным потенциалом и дает мощный ресурс для интересной, насыщенной жизни и самореализации», — сказал Евгений Куйвашев.Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области