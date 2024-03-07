Свердловские власти поддержат молодые семьи с детьми

УрБК, Магнитогорск, 19.07.2019. На сцене Арены «Металлург» 28 многодетным семьям работников ПАО «ММК» и обществ Группы ...

В 2014 году более 700 свердловских семей получили субсидии на улучшение жилищных условий

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2015. В 2014 году в Свердловской области 744 многодетные семьи получили из областной казны ...