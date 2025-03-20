Свердловские депутаты утвердили новые меры поддержки молодых семей с детьми

Заксобрание области согласовало меры поддержки для молодых родителей ...

Свердловские власти поддержат молодые семьи с детьми

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о дополнительных мерах поддержки для самозанятых жителей ...

Свердловский губернатор объявил о мерах поддержки самозанятых и малого бизнеса

По мнению Счетной палаты, расходы бюджета на жилье для молодых семей недостаточны

Ассигнования из федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей недостаточны, сообщила Счетная палата. На ...