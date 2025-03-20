Свердловские депутаты утвердили новые меры поддержки молодых семей с детьми

Заксобрание области согласовало меры поддержки для молодых родителей ...17.04.2020 Свердловский губернатор объявил о мерах поддержки самозанятых и малого бизнеса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о дополнительных мерах поддержки для самозанятых жителей ...21.01.2019 По мнению Счетной палаты, расходы бюджета на жилье для молодых семей недостаточны
Ассигнования из федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей недостаточны, сообщила Счетная палата. На ...21.01.2019 По мнению Счетной палаты, расходы бюджета на жилье для молодых семей недостаточны
УрБК, Москва, 21.01.2019. Ассигнования из федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей недостаточны, ...12.07.2010 Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин: Количество социальных выплат на покупку жилья молодым семьям необходимо увеличить в три раза
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2010. Правительство Свердловской области во главе с председателем Анатолием Грединым ...