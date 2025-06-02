Средний Урал расширяет поддержку семей с детьми

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили законопроект о введении в регионе новых мер поддержки ...

УрБК, Магнитогорск, 19.07.2019. На сцене Арены «Металлург» 28 многодетным семьям работников ПАО «ММК» и обществ Группы ...

УрБК, Екатеринбург 17.09.2018. С 2004 года Магнитогорский металлургический комбинат реализует программу «Поддержка ...

Общие затраты Группы ММК на программы поддержки материнства и детства составили в I полугодии 2018 года около 40 млн рублей

В 2014 году более 700 свердловских семей получили субсидии на улучшение жилищных условий

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2015. В 2014 году в Свердловской области 744 многодетные семьи получили из областной казны ...