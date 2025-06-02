Средний Урал расширяет поддержку семей с детьми

В Свердловской области начали действовать новые меры соцподдержки молодых семей с детьми. Среди них: компенсация процентов по ипотеке, расходов на найм жилья и выделение средств на товары первой необходимости. Порядок их предоставления утвердил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, сообщает
департамент информполитики региона.
Данные меры являются частью масштабной программы поддержки материнства и детства, инициированной ранее Д. Паслером в рамках реализации нацпроекта «Семья». Программа комплексной поддержки семей охватит
широкий круг направлений и будет полезна как молодым, так и опытным родителям, а также многодетным семьям и тем, кто еще только планирует завести семью. Она поможет решить ряд вопросов воспитания, образования и организации досуга детей и подростков и посодействует в их занятости и самореализации.
«Я уверен, что вместе мы можем и должны сделать все, чтобы Свердловская область считалась территорией счастливого детства. Ровно для этого мы сегодня формируем программу поддержки материнства и детства — новую программу для развития национального проекта «Семья». Она будет учитывать реализацию человека на протяжении всей жизни: от момента рождения до момента, когда эти выросшие дети сами начинают думать о создании семьи. Это важная и совместная задача, которую мы вместе с родителями, бабушками и дедушками, и, конечно, властями выполним. У нас все получится, и территория области будет самой комфортной для проживания, роста и самореализации детей», — сказал Денис Паслер.
Он также подчеркнул, что программа будет учитывать региональную специфику и каждый свердловчанин сможет найти в ней точку приложения сил и талантов.
Первой мерой соцподдержки, утвержденной главой региона, стала компенсация фактически понесенных затрат на уплату процентов по кредиту или займу на строительство или покупку жилья, включая ипотеку. Она предназначена для женщин, родивших первого ребенка до 23 лет включительно, и предоставляется при условии получения кредита на жилье на территории региона ей или ее мужу. Максимальный размер компенсации составит 500 тыс. руб. Для ее получения необходимо подать заявление, приложив паспорт, кредитный договор и документы, подтверждающие уплату процентов по нему.
Еще одна выплата предназначена для семей, имеющих детей, где оба супруга обучаются на очной форме обучения в высших или средне-специальных образовательных учреждениях. При найме жилья во время прохождения учебы они могут получить компенсацию расходов на аренду в размере до 15 тыс. руб. в месяц. Для получения средств необходимо представить договор найма и документы, подтверждающие фактически понесенные расходы.
Третья мера поддержки предназначена для матерей до 23 лет. С помощью электронного сертификата они могут получить выплату в размере 50 тыс. руб. на приобретение для ребенка товаров первой необходимости. Получить выплату можно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, подав заявление в управление социальной политики с паспортом.
Адреса и контактные телефоны управлений соцполитики, куда можно обратится с заявлением на получение всех указанных мер помощи, указаны на сайте Минсоцполитики региона. Отметим, что на их реализацию из областного бюджета в нынешнем году было направлено более 450 млн. руб.
Следует отметить, что в прошлом году в рамках Года семьи более 32 тыс. родителей из Свердловской области получили единовременное пособие при рождении ребенка, было выдано более 6 тыс. сертификатов маткапитала. Выплаты на рождение второго и последующих детей получили 9 тыс. многодетных семей области, также им были предоставлены и другие льготы. Количество многодетных семей в области превысило 76 тыс., количество детей в них составило 255 тыс. Всего различные виды соцвыплат получили более 800 тыс. жителей области. Все выплаты были проиндексированы на 5,5%.
Заметим, что в рамках нацпроекта «Семья» реализуются не только меры социальной поддержки, но и программы занятости для родителей с детьми. Также осуществляется строительство детсадов, школ и больниц, реализуются образовательные, спортивные и культурные проекты.
В частности, одним из важных направлений для выполнения задач нацпроекта является модернизация учреждений культуры в муниципалитетах и повышение доступности культурных услуг для уральцев, отметил глава региона Д. Паслер в ходе заседания правительства в мае этого года. Так, например, в рамках нацпроекта «Семья» реализуется программа «Муниципальный органный концертный зал», расширяющая географию выступлений музыкантов Свердловской филармонии. Помимо этого, с целью развития культурной сферы региона в нынешнем году будут обновлены 23 учреждения, включая детскую школу искусств Полевского, на переоснащение которой в рамках нацпроекта было направлено 3,7 млн руб. из регионального и федерального бюджетов. Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области