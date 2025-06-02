В Свердловской области в 2025 году родилось 25 523 ребенка

Власти региона утвердили новые меры помощи молодым семьям ...10.01.2014 В 2013 году в Екатеринбурге родилось почти 19 тысяч человек
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2014. В 2013 году в Екатеринбурге родилось 18 658 человек. Об этом сообщила пресс-служба ...15.05.2012 София и Джейкоб стали самыми популярными именами для детей в США
В 2011 году самое популярное имя для новорожденных девочек в США — София, тогда как родители мальчиков уже 13-й год ...21.01.2011 2010 год — пик рождаемости в Самарской области
В прошедшем, 2010 году, в Самарской области родился 37 тысяч 641 ребенок. По словам руководителя областного управления ...09.09.2010 В Москве родились мальчик Кит и девочка Радость
Родившихся в Москве детей называют традиционно — Александр и Мария, сообщила заместитель начальника столичного ...