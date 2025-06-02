УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 14:20

В Свердловской области в 2025 году родилось 25 523 ребенка

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. В 2025 году в Свердловской области родиись 25 523 малыша, из них 13 115 мальчиков и 12 408 девочек. Об этом пишет департамент информполитики региона.

18 629 мамам было до 35 лет. 6 894 мамы родили после 35 лет. Самыми популярными именами для мальчиков стали Михаил, Александр, Лев, Артем и Тимофей. Для девочек — София, Анна, Ева, Виктория и Варвара, сообщило Управление ЗАГС.

«Эта программа будет полезна всем: тем, кто только планирует создать семью, молодым и опытным родителям, многодетным семьям. Сейчас готовим перечень мер поддержки детей и взрослых. При этом новая программа будет по-настоящему нашей, уральской, народной: каждый житель региона найдет в ней точку приложения своих сил, знаний и таланта», — отметил про программу поддержки материнства и детства Денис Паслер.
