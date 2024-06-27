Екатеринбург вошел в список городов с наибольшим числом пользователей голосового помощника Ева от «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. Жители России все активнее подключают себе услуги голосовых помощников. Так, за полгода число пользователей виртуального ассистента Ева от «МегаФона» выросло на 20%. Больше всего их проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.



Как сообщает пресс-служба оператора связи, активировать дополнительные опции голосового помощника россияне стали в 20 раз чаще.



Отмечается, что абоненты стали чаще доверять помощнику ответы на входящие вызовы: за последние полгода звонки с неизвестных номеров на 23% чаще переводили на виртуального помощника. Сейчас Ева принимает в среднем по 44 звонка в месяц за каждого абонента, подключившего услугу, а всего на одного такого абонента ежемесячно приходится порядка 240 входящих звонков. За прошедшие полгода общая длительность всех звонков, которые приняла Ева, составила почти 2 млн часов, что эквивалентно 227 годам. 24,4% всех звонков пришлись на спам.



Кроме того, с начала года стали в 20 раз чаще подключать помощника с расширенным функционалом Ева+. Самыми популярными услугами, доступными в платной версии, стали новые характеры секретаря (любимым персонажем абонентов оказалась Ева Тренди — модная девушка с мягким голосом, следящая за трендами и модой), а также возможность задавать персональный текст приветствия, которое робот-секретарь озвучивает звонящему. Этими опциями воспользовались по 33% абонентов.



Третьей по популярности функцией Евы+ стал режим «не беспокоить». Так, за полгода востребованность этой опции выросла в четыре раза. Она дает абоненту возможность заблокировать и перенаправить на секретаря все входящие звонки.



По данным «МегаФона», мужчины подключают голосового помощника в 1,5 раза чаще, чем женщины. Что касается возраста, наиболее востребован виртуальный ассистент среди абонентов от 21 до 50 лет.



«Сегодня стала абсолютно нормальной ситуация, когда люди игнорируют звонки с незнакомых номеров. При этом у клиента всегда есть риск пропустить действительно важный звонок. Ева в таких случаях либо подскажет, полезный звонок или нежелательный, либо возьмет ситуацию в свои руки и сама пообщается с незнакомцем, если клиент заблокировал эту категорию номеров и доверил ее голосовому ассистенту. После разговора Ева пришлет клиенту как голосовое сообщение, так и расшифровку звонков, которые позволят понять, надо перезванивать или нет», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.