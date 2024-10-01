Более 65% клиентов МегаФона, подключивших новую услугу «Ева» по блокировке мошенников — мужчины

УрБК, Москва, 01.10.2024. Компания «МегаФон» к Международному дню пожилых людей подготовила рекомендации, которые ...04.07.2024 Екатеринбург вошел в список городов с наибольшим числом пользователей голосового помощника Ева от «МегаФона»
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. Жители России все активнее подключают себе услуги голосовых помощников. Так, за полгода ...14.03.2024 Специалисты «МегаФона» помогли 25 малым операторам защитить абонентов от звонков мошенников
УрБК, Москва, 14.03.2024. Компания «МегаФон» подключила к единой государственной платформе верификации звонков ИС ...17.02.2023 Телефонные мошенники стали переходить на иностранные номера
Кибермошенники при звонках гражданам начали использовать иностранные телефонные номера, которые схожи с российскими. ...14.05.2009 Компания «МегаФон» начала предоставлять услугу «Черный список», позволяющую абонентам защитить себя от нежелательных звонков
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2009. Компания «МегаФон» запустила услугу «Черный список», позволяющую абонентам защитить ...