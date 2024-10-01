Изображение предоставлено пресс-службой МегаФона

УрБК, Москва, 09.04.2025. По итогам I квартала 2025 года более 65% клиентов МегаФона, подключивших новую услугу «Ева» по блокировке мошенников — мужчины в возрасте 31-45 лет. В среднем, мужчины вносят в специальный список два номера, сообщает пресс-служба российской телекоммуникационной компании.Сообщается, что большинство звонков с подозрением на мошенничество блокируются антифрод-системой МегаФона автоматически, не доходя до абонента. А примерно в 10% случаев в дело вступает голосовой помощник «Ева», принудительно разрывая звонок и уведомляя клиента о возможных угрозах мошенничества в рамках опции «Защита близких». При этом вызовы с номеров, которые уже ранее были опознаны системой как мошеннические, блокируются сразу.«Для активации новой функции достаточно добавить номера своих родных в специальный список в настройках Евы. В свою очередь, добавляемые родственники дают согласие на внесение в список через sms. И, если родственникам попытаются дозвониться мошенники, Ева заблокирует звонок или разъединит его в процессе разговора, а владельцу списка пришлет sms о попытке мошенничества», — рассказали в пресс-службе.Там добавили, что в среднем мошенники пытаются связаться с жертвой с пяти разных номеров, стремясь обойти антифрод-защиту. В этих случаях помощница завершит разговор с абонентом, чей номер ранее не был известен системе блокировки.Директор МегаФона Дмитрий Рудских сообщил, что «Защита близких» от Евы призвана оградить от мошенников, прежде всего, самые уязвимые категории граждан — пожилых и детей.