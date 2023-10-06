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Вчера, 15:57

Специалисты «МегаФона» помогли 25 малым операторам защитить абонентов от звонков мошенников

УрБК, Москва, 14.03.2024. Компания «МегаФон» подключила к единой государственной платформе верификации звонков ИС «Антифрод» 25 региональных и виртуальных операторов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что это решение реализовано через облачные технологии российской компании X-Labs, благодаря чему другие операторы могут экономить свои затраты и при этом эффективно защищать свою нумерацию от подмены. С января 2024 года таким образом было выявлено и предотвращено порядка 300 тыс. вызовов с подменными номерами.

На сегодня 25 операторов, успешно подключенных «МегаФоном» к облачной верификации вызовов, уже прошли тестирование в Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ) и получили акт о подключении к государственной информсистеме «Антифрод». Еще семь операторов сейчас находятся на финальном этапе тестирования.

С начала текущего года через ИС «Антифрод» было проверено около 3 млн звонков с нумерацией подключенных операторов. Из этого числа каждый десятый вызов не прошел проверку и был заблокирован, так как совершался злоумышленниками с использованием подмены номера.

По словам директора по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергея Хренова, малым операторам облачное подключение позволяет исполнить требования законодательства и при этом обойтись без установки дорогостоящего оборудования, обслуживания его специалистами и постоянной коммуникации с надзорными органами.

«Кроме того, присоединение к ИС «Антифрод» новых участников повышает и общую эффективность защиты телефонных звонков для всех игроков отрасли, поскольку пока к «Антифроду» не подключены все операторы-владельцы мобильной нумерации, у злоумышленников остается возможность звонить с подменой номера», — считает он.

Отмечается, что еще на этапе подключения операторов специалисты «МегаФона» столкнулись с массированными атаками с использованием нумерации клиентов облачной верификации. Например, всего за несколько часов злоумышленники пытались совершить около полумиллиона звонков из-за границы, пытаясь подставить 12 тыс. телефонных номеров одного из операторов, сотрудничающих с «МегаФоном». Интенсивность трафика в отдельные периоды превышала 100 вызовов в секунду. Все эти попытки были успешно заблокированы.

В пресс-службе компании добавляют, что после включения проверки звонков на достоверность телефонного номера интенсивность атак заметно снизилась. В то же время злоумышленники продолжают проверять систему защиты на прочность и регулярно пытаются подменять номера операторов, подключенных к облачной верификации.
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