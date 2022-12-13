Облачное образование от «МегаФона»

Компания «МегаФон» предоставила виртуальную инфраструктуру Институту развития образования Свердловской области. Преподаватели, сотрудники и слушатели образовательного учреждения получили дополнительные возможности для развития дистанционных программ в безопасной облачной среде.
Для обеспечения дистанционной работы в Институте развития образования Свердловской области используются специализированные информационные системы, разработанные с учетом специфики плановой нагрузки и сезонных всплесков.
Безопасная и гибкая облачная инфраструктура позволяет организовать на одной площадке обмен информацией между обучающимися и преподавателями, оптимизировать учебные и рабочие процессы, а также масштабировать виртуальную инфраструктуру без дополнительных инвестиций.
Отмечается, что виртуальные серверы предоставляют доступ ко всей необходимой для дистанционного обучения информации. Хранение файлов реализовано путем интеграции с объектным хранилищем S3, а базы данных поддерживаются оператором по сервисной модели.
«Помимо того, что размещение в облаке экономит время и средства на организацию IТ-инфраструктуры, это также гарантирует высокий уровень безопасности данных. Как провайдер мы полностью закрываем вопросы соблюдения требований информационной безопасности в облачной среде и в случае необходимости предоставляем дополнительные средства защиты. Наши эксперты оказывают постоянную техническую поддержку, в том числе в части соблюдения требований безопасного хранения персональных данных клиентов заказчика», — отмечает директор по облачным и инфраструктурным решениям «МегаФона» Александр Осипов.
Помимо этого, «МегаФон Облако» проходит ежегодные аудиты безопасности, поэтому все данные и учетные записи студентов и преподавателей надежно защищены.
Отметим, что облачная экосистема включает в себя решения в формате частных и гибридных облаков, вычислительные ресурсы IaaS, сервисы SaaS, в том числе офисные инструменты и отечественные операционные системы. Экосистема реализована на базе отечественного ПО и включает более 25 услуг, актуальных для бизнеса и государства.
Такую альтернативу иностранным облачным хранилищам и офисным продуктам на базе отечественного ПО специалисты «МегаФона» представили всего полгода назад. В декабре 2022 года оператор впервые предложил корпоративным клиентам реализовывать коммуникации на базе продуктов МойОфис в «МегаФон Облаке». Пользователи получили возможность работать с различными типами документов, в том числе с текстами и таблицами, а также с корпоративной почтой.
Импортозамещающий продукт разработан таким образом, что его применение подойдет как крупному бизнесу, так и небольшим компаниям. Подключение к платформе занимает не больше одного дня. При этом компания не понесет затрат на установку и расширение системы.
По словам Александра Осипова, после того как ушли иностранные вендоры, большое число организаций лишилось привычных офисных программ и начало искать отечественные аналоги.
«Бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и предпочитает использовать гибридные или полностью облачные решения, спрос на которые растет кратно. В партнерстве с компанией МойОфис мы предоставляем клиентам доступ к привычным и удобным офисным инструментам в «МегаФон Облаке». Облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов, что делает ее доступной для среднего и малого бизнеса», — отметил он.
На сегодняшний день пользователи оператора могут выбрать подходящий пакет услуг на сайте: «Почта» — работа с электронными письмами и управление корпоративной почтовой системой, «Офисные приложения» — хранение файлов и совместная работа с документами онлайн, «Профессиональный» — комплекс приложений для общения и совместной работы с документами офлайн и онлайн.
«Мы стремимся сделать наши решения доступными для организаций и бизнеса любых размеров и любого уровня технического оснащения, поэтому помимо классического реселлерского канала активно развиваем модель SaaS. Доступ к безопасному и современному офисному программному обеспечению по подписке снижает инфраструктурные затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удаленную совместную работу с документами и повысить эффективность работы до 30%», — заявил коммерческий директор МойОфис Александр Иванников.
Российские решения для работы МойОфис установлены в «МегаФон Облаке». Надежность и безопасность облачного хранилища подтверждена аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемым к государственным информационным системам.
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