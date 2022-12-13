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«МегаФон» предоставил виртуальную инфраструктуру Институту развития образования Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Компания «МегаФон» предоставила виртуальную инфраструктуру Институту развития образования Свердловской области. Преподаватели, сотрудники и слушатели образовательного учреждения получили дополнительные возможности для развития дистанционных программ в безопасной облачной среде.

Как сообщает пресс-служба оператора связи, для обеспечения дистанционной работы в Институте развития образования Свердловской области используются специализированные информационные системы, разработанные с учетом специфики плановой нагрузки и сезонных всплесков.

«Безопасная и гибкая облачная инфраструктура позволяет организовать на одной площадке обмен информацией между обучающимися и преподавателями, оптимизировать учебные и рабочие процессы, а также масштабировать виртуальную инфраструктуру без дополнительных инвестиций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что виртуальные серверы предоставляют доступ ко всей необходимой для дистанционного обучения информации. Хранение файлов реализовано путем интеграции с объектным хранилищем S3, а базы данных поддерживаются оператором по сервисной модели.

«Помимо того, что размещение в облаке экономит время и средства на организацию IТ-инфраструктуры, это также гарантирует высокий уровень безопасности данных. Как провайдер мы полностью закрываем вопросы соблюдения требований информационной безопасности в облачной среде и в случае необходимости предоставляем дополнительные средства защиты. Наши эксперты оказывают постоянную техническую поддержку, в том числе в части соблюдения требований безопасного хранения персональных данных клиентов заказчика», — отмечает директор по облачным и инфраструктурным решениям «МегаФона» Александр Осипов.

Помимо этого, «МегаФон Облако» проходит ежегодные аудиты безопасности, поэтому все данные и учетные записи студентов и преподавателей надежно защищены. Надежность и безопасность гарантируется аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемым к государственным информационным системам.

Облачная экосистема включает в себя решения в формате частных и гибридных облаков, вычислительные ресурсы IaaS, сервисы SaaS, в том числе офисные инструменты и отечественные операционные системы. Экосистема реализована на базе отечественного ПО и включает более 25 услуг, актуальных для бизнеса и государства.

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