«МегаФон» предоставил виртуальную инфраструктуру Институту развития образования Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Компания «МегаФон» предоставила виртуальную инфраструктуру Институту развития образования Свердловской области. Преподаватели, сотрудники и слушатели образовательного учреждения получили дополнительные возможности для развития дистанционных программ в безопасной облачной среде.
Как сообщает пресс-служба оператора связи, для обеспечения дистанционной работы в Институте развития образования Свердловской области используются специализированные информационные системы, разработанные с учетом специфики плановой нагрузки и сезонных всплесков.
«Безопасная и гибкая облачная инфраструктура позволяет организовать на одной площадке обмен информацией между обучающимися и преподавателями, оптимизировать учебные и рабочие процессы, а также масштабировать виртуальную инфраструктуру без дополнительных инвестиций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что виртуальные серверы предоставляют доступ ко всей необходимой для дистанционного обучения информации. Хранение файлов реализовано путем интеграции с объектным хранилищем S3, а базы данных поддерживаются оператором по сервисной модели.
«Помимо того, что размещение в облаке экономит время и средства на организацию IТ-инфраструктуры, это также гарантирует высокий уровень безопасности данных. Как провайдер мы полностью закрываем вопросы соблюдения требований информационной безопасности в облачной среде и в случае необходимости предоставляем дополнительные средства защиты. Наши эксперты оказывают постоянную техническую поддержку, в том числе в части соблюдения требований безопасного хранения персональных данных клиентов заказчика», — отмечает директор по облачным и инфраструктурным решениям «МегаФона» Александр Осипов.
Помимо этого, «МегаФон Облако» проходит ежегодные аудиты безопасности, поэтому все данные и учетные записи студентов и преподавателей надежно защищены. Надежность и безопасность гарантируется аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемым к государственным информационным системам.
Облачная экосистема включает в себя решения в формате частных и гибридных облаков, вычислительные ресурсы IaaS, сервисы SaaS, в том числе офисные инструменты и отечественные операционные системы. Экосистема реализована на базе отечественного ПО и включает более 25 услуг, актуальных для бизнеса и государства.
УрБК, Москва, 13.12.2022. Специалисты мобильного оператора «МегаФон» предложили для корпоративных клиентов ...11.07.2022 «МегаФон» разработал для предприятий Центр обеспечения информационной безопасности
УрБК, Москва, 11.07.2022. «МегаФон» выпустил на российский рынок новый продукт для информационной безопасности — Центр ...31.03.2022 «МегаФон» планирует в семь раз увеличить резервы облачной инфраструктуры на базе четырех дата-центров
УрБК, Москва, 31.03.2022. «МегаФон» планирует в семь раз увеличить резервы облачной инфраструктуры на базе четырех ...04.03.2020 «МегаФон» запустил собственную облачную платформу на базе двух дата-центров
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2020. Компания «МегаФон» запустила собственную облачную платформу на базе двух дата-центров. ...28.07.2011 ООО «Единый Расчетный Центр»: Наша система защиты персональных данных полностью соответствует требованиям закона
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2011. Система защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах ООО ...