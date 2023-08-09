В Екатеринбурге открылись две выставки паблик-арта

Фото предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

Паблик-арт-программа «ЧО» представила первый исследовательский проект по истории развития современного искусства в городской среде. Его результатом стали две выставки — уличная хроника «Современное искусство в городе» и архивная экспозиция «Искусство без билета. Из истории паблик-арта в Екатеринбурге».В ходе ознакомления с экспозициями зрители смогут увидеть, как в Екатеринбурге происходило развитие искусства в общественных пространствах, кто проводил первые художественные акции и провокационные перформансы и откуда берут начало популярные фестивали паблик-арта и стрит-арта.Руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов отметил, что одной из задач проекта стала попытка впервые структурировать историю развития городского паблик-арта.«Наше исследование — не просто попытка собрать массив истории развития паблик-арта в городской среде, структурировать его и зафиксировать. Это возможность увидеть будущее, оглянувшись на прошлый опыт, успехи и ошибки. Переосмысление дает мотивацию и силы работать с городской средой дальше и делать наш город уникальным, несмотря на все трудности», — подчеркнул руководитель программы.На выставке посетители смогут узнать, что с конца 1980-х годов искусство в городской среде Свердловска, а затем и Екатеринбурга было представлено в основном в виде перформансов и хэппенингов.Паблик-арт как систематическое явление стал популярен с конца 1990-х — начала 2000-х годов. У истоков введения этого искусства в общественное пространство стояли арт-менеджеры и руководители ГЦСИ (в настоящее время — Уральский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина) Наиля Аллахвердиева и Арсений Сергеев. Они стремились познакомить зрителя с современным художником и его творчеством и создать возможность для конструктивного диалога. В рамках первых паблик-арт проектов были опробованы разные форматы работы с искусством в городской среде: на улицах появлялись листовки, агитирующие за искусство; вместо рекламы на билбордах демонстрировался видеоарт, полотна строительных заборов расписывались длинными историями. Все эти проекты в дальнейшем стали фундаментом для появления фестивалей STENOGRAFFIA, «Не Темно», «Карт-бланш», «ЧО», «Штабель» и других.Часть истории развития паблик-арта в Екатеринбурге зрители могут увидеть на уличной экспозиции «Современное искусство в городе», которая расположена у Главпочтамта. В виде хроники здесь представлены самые разные форматы существования современного искусства в городской среде: от ранних уличных перформансов и акций, которыми, например, в конце 1980-х заявили о себе арт-группа «Басик» и общество «Картинник», до монументальных проектов в общественных пространствах и крупных фестивальных инициатив, таких как «Стенограффия», «Не Темно», «ЧО» и других.Куратор выставки соавтор исследования Ирина Кудрявцева отмечает, что при создании экспозиции была предпринята попытка проследить преемственность различных форматов городского искусства.«Паблик-арт — это неотъемлемая часть городской коммуникации людей и сообществ. Нам хотелось выстроить преемственную связь, посмотреть, как развивалось и формировалось искусство в городской среде, как достигло популярности в 2010-е годы, откуда у художников берутся мотивы сделать свое высказывание в среде, пригласить людей к обсуждению. Раскрепощение и выход за рамки профессиональных сообществ, узких тусовок и музейных и галерейных обстоятельств в среду, первые смелые провокационные акции стали появляться в Екатеринбурге еще в конце 80-х, поэтому историю паблик-арта мы выстраиваем с этих акций. Сегодня паблик-арт расширяет границы — это не только монументальные росписи и скульптуры, но еще и камерные, едва заметные интервенции или театральные постановки», — считает Ирина Кудрявцева.Экспозиция «Искусство без билета. Из истории паблик-арта в Екатеринбурге» представляет материалы от самых ранних паблик-арт-проектов («Агитация за искусство», «Дебаты и кредиты», OUTVIDEO) до более поздних. В основу легли архивные документы из коллекции Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также материалы, предоставленные кураторами Наилей Аллахвердиевой, Евгенией Никитиной, Артемом Антипиным, художниками Арсением Сергеевым, Тимофеем Радей, Владимиром Абихом и многими другими.Куратор экспозиции соавтор исследования Мария Мандровицкая считает, что данная выставка — это попытка объяснить явление паблик-арта и понять, что ждет его в будущем.«Искусство стало систематически появляться в городской среде Екатеринбурга более 20 лет назад, поэтому нетрудно представить, какой художественный опыт был накоплен за это время. Выставка «Искусство без билета» — попытка размышления о том, что же такое паблик-арт и куда он идет», — рассказала Мария Мандровицкая.Путь искусства в общественном пространстве представлен в формате «Пути героя». Это цикл событий, которые происходят с героем и приводят к внутренним или внешним изменениям в его жизни. Рассказ о паблик-арте включает несколько классических этапов путешествия: жизнь в обычном мире, тяга к приключениям, появление фигуры наставника, переход в особый мир, встреча с драконами и союзниками, получение подарков силы, преодоление с их помощью испытаний и обретение мастерства.В соответствии с этими этапами экспозиция разделена на несколько тематических блоков: «Появление на пустоши», «Особый мир», «Подарки силы», «Решающее испытание и возвращение в «город всего». В конечном счете все экспонаты дополняют друг друга, образуя целую мультивселенную паблик-арта в Екатеринбурге.Выставки будут открыты до 22 октября 2023 года. Экспозиция «Искусство без билета. Из истории паблик-арта в Екатеринбурге» представлена в Уральском филиале ГМИИ им. Пушкина на улице Добролюбова, 19а.Напомним, что организатором паблик-арт-программы «ЧО» является компания «Атомстройкомплекс». Соорганизаторы проекта — Уральский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Екатеринбург) и АНО «Стандарт 2.0». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.