На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2025. В Екатеринбурге на Эльмаше откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — новая современная школа на 400 мест. Об этом сообщил в личном Telegram-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.



Он рассказал, что детский трехэтажный сад рассчитан на 12 групп, три из которых — ясельные. В нем есть спортивный и музыкальный залы, медицинский и логопедический кабинеты.



Что касается школ, то помимо пышминской к сентябрю планируется завершить строительство школы на 500 мест в Краснотурьинске.



Всего в Свердловской области сейчас проектируются и строятся 14 школ: в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Сосьве, Реже, Среднеуральске, Бисерти.



«Данные о готовности к открытию школ и других учреждений для детей, где ведется ремонт, получу в середине августа. Дополнительно расскажу об этом», — сказал Д. Паслер.



Кроме того, на следующей неделе в Ирбите запустится новый четырнадцатый технопарк «Кванториум» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Впервые там откроется направление агроквантума, где дети будут реализовывать свои идеи в лабораториях растениеводства и гидропоники.



Д. Паслер выразил уверенность, что агроквантум поможет детям найти себя в будущем в перспективных отраслях Свердловской области.