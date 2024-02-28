На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился увеличить финансирование ...05.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распределил более 640 млн рублей на строительство детских образовательных учреждений в регионе
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев распределил 642 млн руб. для ускоренного ...29.08.2019 В Екатеринбурге в новом учебном году откроется 157 из 163 школ
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. В Екатеринбурге в новом учебном году откроется 157 из 163 школ. Соответствующая ...25.02.2011 В 2011 году в Свердловской области планируется построить пять школ
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2011. Пять новых общеобразовательных школ будут сданы в Свердловской области в 2011 году, ...10.08.2010 В Екатеринбурге в районе Академический началось строительство второго детского сада
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2010. В Екатеринбурге в районе Академический началось строительство второго детского сада на ...