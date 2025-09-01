Неделя открытий

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

За прошедшую неделю в Свердловской области открыли множество учреждений: от поликлиник до музыкальной школы. Важные для уральцев соцобъекты запустили в работу в Екатеринбурге, Березовском, Пышме и ряде других муниципалитетов. К концу недели новые образовательные и медицинские учреждения открывались буквально волнами. Подробно об этом — в материале УрБК.В День знаний, 1 сентября, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер открыл школу № 45 в Березовском. В новом четырехэтажном здании будут учиться 700 человек, в том числе 155 первоклассников. В образовательном учреждении оборудованы 42 учебных кабинета, библиотека, спортивные площадки и залы.«Сегодня во всей Свердловской области праздник — огромное количество ребят идет в школу. 1031 школа открывается, и только 55 тыс. первоклашек приступают к занятиям. Вижу, что у вас полные классы, это очень хорошо. Я рад сегодня с вами здесь находиться, рад, что в Березовском открывается очередная новая школа. У вас молодой, новый коллектив — вместе с таким коллективом будут создаваться новые традиции и правила, которые точно будут направлены на формирование комфортных условий для учебы ребят», — сказал он.Также он посетил торжественную линейку, посвященную Дню знаний, на которой поприветствовал учеников школы № 87 Екатеринбурга. Школа открыла двери после масштабного ремонта (на ремонт выделили 319 млн руб.), за парты сели 1,3 тысячи учеников, в том числе 150 первоклассников.Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова побывала на открытии школы площадью свыше 10 тыс. кв. м. в поселке Пышма. За парты здесь сели 400 ребят. На ее строительство было направлено более миллиарда рублей, в рамках целевой программы «Современный облик сельских территорий».1 сентября в регионе также открыли свои двери более тысячи школ в муниципалитетах Свердловской области. В их числе — три новые в Березовском, Пышме и Краснотурьинске, а также шесть капитально отремонтированных в Нижнем Тагиле, Карпинске, Новоуральске, Среднеуральске и Горноуральском.Также 1 сентября открылись два новых многофункциональных стадиона в Красноуфимске и Верхнем Дуброво. Общий объем финансирования в Красноуфимске составил более 40 млн руб., в Верхнем Дуброво – 70 млн руб.«Более тысячи учащихся школы смогут заниматься на современном спортивном объекте с футбольным полем, беговой дорожкой, баскетбольной и волейбольной площадками», — писал Денис Паслер в своих соцсетях.Также в Новоуральском технологическом колледже открылся тринадцатый кластер проекта «Профессионалитет». Первый набор составил 225 студентов. Общий объем финансирования включает порядка 300 млн руб.«Обучение ребят в техникумах и колледжах имеет высокую практическую ориентированность — уже будучи студентами, они имеют возможность тесно взаимодействовать с работодателями, наращивать свои компетенции, становясь частью производственных коллективов заводов», — отметила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.А фонд кино оборудует кинозал в селе Кордюково Верхотурского муниципального округа. Финансирование проекта составит почти 3 млн руб.В поселке Перескачка Первоуральского муниципального округа открыли модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Теперь 157 сельских жителей, в том числе 30 детей, смогут получать первичную медицинскую помощь.На сегодняшний день в Свердловской области действуют 580 фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе 37 передвижных комплексов. В 2025 году приобретается 48 быстровозводимых модульных конструкций: две общие врачебные практики и 46 ФАПа. В общей сложности на эти цели направлено 442 млн руб.2 сентября Паслер открыл в Артемовском четырехэтажную поликлинику на 500 посещений в смену. Ее общая площадь превышает 8000 кв. м, на строительство и оснащение поликлиники было направлено около 1,4 млрд руб. Помощь смогут получать около 37 тысяч жителей города и близлежащих сел.3 сентября в Красноуфимске открыли библиотечно-информационный центр «КЛИК». Его обустройство обошлось в 15 млн руб. Там установлены интерактивная панель, цифровая песочница и программно-аппаратный комплекс «Муза», а также RFID-система для автоматизированной книговыдачи. Кроме того, библиотека получила порядка 1,8 тыс. новых книг.«Проект «КЛИК» в Красноуфимске — это отличный пример того, как библиотека может быть не только местом хранения знаний, но и точкой притяжения, культурным и образовательным центром для всей семьи. Именно такие инициативы помогают сохранить связь поколений, поддержать местное сообщество и дать жителям малых городов новые возможности для роста», — подчеркнул заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.4 сентября Денис Паслер открыл новый корпус детской музыкальной школы № 7 им. С.В. Рахманинова. Это первая в регионе школа с собственным электронным органом. Площадь нового корпуса школы составила 1,3 тыс. кв. м. На строительство было направлено почти 190 млн рублей. Всего в школе будут обучаться около 800 детей.5 сентября врио губернатора Свердловской области Денис Паслер участвовал в открытии детской поликлиники в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Она рассчитана на 500 посещений в смену. На строительство здания выделили около 1,5 млрд руб. Поликлиника рассчитана на 20 педиатрических участков. Здесь есть консультативное отделение, где более 20 профильных специалистов.«В Екатеринбурге открыта вторая детская поликлиника из семи запланированных на этот год. Ее площадь 7,6 тысячи квадратных метров. Укомплектованность медработниками — 100%. Не раз говорил: новые стены и современное оборудование — это прекрасно и, конечно, важно, но самое главное — это люди, это высококвалифицированные специалисты, оказывающие помощь как детям, так и взрослым», — сказал Денис Паслер.Также в деревне Мостовка Тавдинского района приняли в эксплуатацию модульный ФАП на 129 жителей.А 9 сентября модульные ФАП открыли в Ирбитском районе: в поселках Рябиновый и Лопатково, в деревнях Буланова, Рудное, Гуни, Кириллова, Бессонова, Никитина, Чернорицкое.Медицинскую помощь здесь будут получать 2 тыс. 848 взрослых и 618 детей.Стоимость каждого пункта составила более 6,8 млн руб. Для оснащения оборудованием и мебелью выделено около 13,5 млн руб.«В моем родном поселке Рябиновый я работаю уже 36 лет. Здесь живут 438 взрослых и 88 детей — всех ребят знаю с рождения. Мы очень рады обновленному медпункту, ведь работать в комфортных условиях на благо жителей — одно удовольствие», — рассказала фельдшер ФАП Ольга Глубоковских.