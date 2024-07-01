Школьная пора

В Екатеринбурге в ближайшие годы будет построено шесть новых школ. Две из них начнут работу уже в 2024 году. На этой неделе заместитель главы города Рустам Галямов проинспектировал ход строительства двух зданий для учреждений общего образования.
Четырехэтажное здание школы на улице Рощинской площадью 30 тыс. кв. м. сможет вместить 1,5 тыс. учеников. Для них построены и оборудованы шесть спортивных залов, зоны отдыха, библиотечный центр, классы и лаборатории. Специалисты уже завершили работу над фасадом здания и заканчивают отделку помещений. Также рабочие благоустраивают прилегающую к школе территорию: с одной стороны они проложат небольшой участок дороги и обустроят тротуары, а с другой — укрепят берег Исети и отделают его камнем.
«Работы идут со значительным опережением графика. По контракту, строительство должно было закончиться только в следующем году, однако работы завершатся в течение месяца. Первые занятия в новом здании пройдут уже 1 сентября», — пообещал Рустам Галямов.
Также он осмотрел стройплощадку школы на улице Советской. Здесь строители уже возвели каркас и стены здания, проложили инженерные сети, приступили к отделке фасада и внутренних помещений.
В здании школы предусмотрены атриум, остекленный потолок и перегородки на верхнем этаже, актовый зал с балконом. Помимо них тут появятся библиотека, три спортивных пространства и пандусы для маломобильных учеников, таблички классов будут продублированы шрифтом Брайля.
«Школа будет разделена на два блока: младший и старший. Благодаря находчивости архитекторов в здании, занимающем небольшую площадь, смогут одновременно учиться 1,5 тыс. ребят. Работы идут по графику, поэтому в декабре школа будет готова. Уже в следующем году тут начнутся уроки», — подчеркнул Рустам Галямов.
Еще одна школа на 1,2 тыс. мест откроется
в Академическом районе в канун Дня знаний. Кроме того, власти города планируют в ближайшее время начать строительство школы на 1,5 тыс. мест на улице Щорса, нового корпуса на 600 учеников для школы № 165 в Пионерском
микрорайоне (в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) и нового образовательного центра на базе школы № 208 в Железнодорожном районе.
Модернизацией школы № 208 займется
один из ведущих девелоперов региона — компания «Атомстройкомплекс». Запланированный проект позволит объединить существующее здание школы № 208, новый корпус на 400 мест и корпус для детского сада на 80 мест.
«На улицу Гражданскую выходит старый корпус школы — новый появится позади него, в глубине квартала. Это будет пятиэтажное здание, с яркими акцентными деталями на фасаде. Между новым и существующим корпусами появится дополнительное закрытое пространство с площадками для отдыха и активных игр», — рассказала директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.
В новом корпусе будут заниматься ученики 5-11 классов. В нем появятся библиотека, актовый зал на 162 места, спортивный зал с душевыми и раздевалками. С существующим зданием школы № 208 новый корпус будет соединен переходом. Здесь будут предусмотрены отдельные входные группы для учеников детского сада и школы, большой процент остекления, светлые рекреации и классы. Объект будет передан заказчику — Управлению капитального строительства Екатеринбурга под ключ — с чистовой отделкой, мебелью и оборудованием.
Помимо зданий, девелопер создаст соответствующую инфраструктуру на прилегающей территории: рядом со школой появятся баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка на 80 м, а также площадки для отдыха для разных возрастных групп. Более 30% территории, не занятой площадками, будет озеленено: здесь высадят цветы, травы и кустарники, которые обеспечат непрерывное цветение. Реализация проекта будет завершена в 2027 году.
Строительство еще шести школ запланировано
в новом районе на юго-западе Екатеринбурга. Так, в границах улицы Лучистой — Полевского тракта — ЕКАД появится три школы на 1,5 тыс. мест каждая, две школы для 2 тыс. 250 детей и одна школа на 1,15 тыс. учащихся. Также на этой территории предусмотрено строительство учреждений дополнительного образования на почти 3 тыс. мест и двух спортивных школ на 550 и 600 мест.
Добавим, что всего на сегодняшний день в 114 школах уральской столицы имеется 6 тыс. 756 свободных мест. А для приема в первые классы в 2024-2025 учебном году в Екатеринбурге было открыто 24 тыс. 567 мест. По данным департамента образования администрации города, на сегодняшний день подано уже более 18 тыс. заявлений, в общеобразовательные организации уже зачислены более 16 тыс. обучающихся. В соответствии с постановлением, приказы о зачислении для граждан, подавших заявления в период с 1 апреля по 30 июня 2024 года, будут опубликованы в первой декаде июля.Фото предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга