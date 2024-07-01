Школьная пора

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УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Компания «Атомстройкомплекс» построит в Железнодорожном районе Екатеринбурга новый ...

На юго-западе Екатеринбурга в новом районе будет построено 19 образовательных учреждений на 16 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В новом микрорайоне, который появится в юго-западной части Екатеринбурга, будет ...

В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство школы № 133

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Академическом районе Екатеринбурга на улице Академика Ландау, 39б завершается ...

Компания «Атомстройкомплекс» в декабре 2023 года завершит строительство школы № 41 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В декабре 2023 года компания «Атомстройкомплекс» завершит строительство школы №41 в ...

В Екатеринбурге в новом учебном году откроется 157 из 163 школ

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. В Екатеринбурге в новом учебном году откроется 157 из 163 школ. Соответствующая ...